Cerrarán 72 registros del automotor y los trámites pasarán a otras oficinas: cuáles serán

La medida del Gobierno Nacional establece el cierre en oficinas de todo el país. Una por una, en qué localidades serán.

El Gobierno dispuso el cierre de 72 registros del automotor en un plazo de 60 días hábiles. (Foto: Infobae).

El Gobierno Nacional ordenó cerrar 72 registros seccionales del Automotor y dio un plazo de 60 días hábiles para completar la medida. Los legajos de los vehículos radicados en esas oficinas pasarán a otras sedes que seguirán atendiendo.

La decisión formalizada en la Resolución 538/2026 está firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y publicada el 5 de noviembre en el Boletín Oficial.

La norma suprime 67 sedes y ordena completar el cierre de otras cinco que ya habían sido eliminadas de la estructura en 2025.

La DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios), que administra el sistema registral, deberá cerrar las oficinas y reasignar los dominios a dependencias operativas.

También tendrá que organizar el traslado de la documentación y los cambios administrativos e informáticos necesarios para que las gestiones continúen.

La DNRPA deberá definir qué oficinas recibirán los legajos de los registros que cierran. (Foto: Infobae).

La resolución no identifica la oficina receptora para los legajos de cada registro ni establece una fecha de cierre por sede. La Dirección Nacional deberá decidir qué dependencias absorben esas gestiones.

El plazo es improrrogable y está expresado en días hábiles. La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, el 5 de noviembre.

En el Alto Valle, la nómina incluye una oficina de Cipolletti dedicada a maquinaria agrícola, vial e industrial y a créditos prendarios. Los anexos no mencionan dependencias de Neuquén.

La lista completa de los 72 registros que cerrarán

Los anexos oficiales distinguen entre registros de automotores y dependencias con competencia en motos, maquinaria y créditos prendarios.

Una por una, las 67 oficinas del registro automotor que cerrarán:

Buenos Aires: Automotores y créditos prendarios: Azul N° 1 (01007/25006/51005), Coronel Dorrego y Oriente (51015), Juan Bautista Alberdi y Vedia (51032), Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón (51043), San Pedro N° 1 (01093/25081/51082). Maquinaria y créditos prendarios: Balcarce (51007), Carhué (51011), General Belgrano (51026), General La Madrid (51027), Laprida (51037), Lobos (51041), Pigüé (51062), Rojas (51069), Tandil (51083), Trenque Lauquen (51087), Zárate (51093). Automotores: General Rodríguez N° 2 (01247/25138), Merlo N° 1 (01062), Quilmes N° 1 (01077).

CABA: Maquinaria y créditos prendarios: Capital Federal N° 1 (52001), Capital Federal N° 6 (52006), Capital Federal N° 7 (52007), Capital Federal N° 11 (52011), Capital Federal N° 12 (52012). Automotores: Capital Federal N° 52 (02052), Capital Federal N° 78 (02078).

Chaco: Maquinaria y créditos prendarios: Resistencia N° 1 (56008), Villa Ángela (56010).

Córdoba: Maquinaria y créditos prendarios: Córdoba N° 2 (54006), Deán Funes (54010), Huinca Renancó (54024), Jesús María (54026), Las Varillas (54029), Mackenna (54031), Marcos Juárez (54032), Morteros (54033), Río Cuarto (54013), San Francisco (54016).

Corrientes: Automotores: Corrientes N° 3 (05013/29002). Maquinaria y créditos prendarios: Goya (55005).

Entre Ríos: Automotores y créditos prendarios: Basavilbaso y Rosario del Tala (58018), Gualeguaychú y Urdinarrain (58011). Maquinaria y créditos prendarios: Nogoyá (58015), Paraná (58017), Ramírez (58016).

Jujuy: Motos: La Quiaca Letra "A" (34001).

La Pampa: Maquinaria y créditos prendarios: Realicó (61007).

La Rioja: Automotores: La Rioja N° 1 (12003), La Rioja N° 2 (12004).

Misiones: Maquinaria y créditos prendarios: Posadas (64004).

Río Negro: Maquinaria y créditos prendarios: Cipolletti (66002).

Salta: Automotores y créditos prendarios: Salta y Güemes (67006).

San Luis: Maquinaria y créditos prendarios: Villa Mercedes (69003).

Santa Fe: Maquinaria y créditos prendarios: Chañar Ladeado (71006), Esperanza (71007), Las Rosas (71010), Rufino (71017), San Carlos Centro (71019), San Justo (71023), Santa Fe N° 2 (71028), Vera (71035). Automotores y créditos prendarios: Firmat y Melincué (71008), María Teresa y Venado Tuerto (71011), San Genaro y Totoras (71022). Motos y créditos prendarios: Rafaela (45044/71014).

Santiago del Estero: Maquinaria y créditos prendarios: Añatuya (72001).

Tucumán: Maquinaria y créditos prendarios: Concepción (73003).

Las otras cinco oficinas ya habían sido suprimidas en 2025. La resolución les fija el mismo plazo para completar el cierre operativo:

La Matanza N° 8, Buenos Aires (01178).

Mercedes N° 1, Buenos Aires (01061/25052).

Morón N° 1, Buenos Aires (01115).

Concepción del Uruguay N° 3, Entre Ríos (08028/32003).

Rosario N° 3, Santa Fe (21015).

Qué podrán hacer las oficinas que sigan abiertas

La resolución también permite ampliar las competencias de los registros que continúen operativos. Por orden de la DNRPA, podrán: inscribir trámites de automotores, motos, maquinaria agrícola, vial e industrial y prendas sobre bienes muebles no registrables, aunque esas materias no formaran parte de su habilitación original.

La DNRPA deberá definir qué oficinas recibirán los legajos de los registros que cierran. (Foto: Infobae).

Los encargados titulares de las oficinas que absorban nuevas funciones conservarán su cargo. Su designación se extenderá a la nueva denominación que resulte de la unificación de sedes.

El Ministerio de Justicia enmarcó la decisión en el plan de digitalización y reorganización registral aprobado en julio. Argumentó que la concentración de oficinas permitirá aprovechar mejor los recursos y mejorar la atención al público, con menos sedes y una distribución distinta de sus funciones.