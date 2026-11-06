Tragedia en la Ruta 3: un hombre y su hijo de 8 años murieron en un brutal choque frontal

Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una menor. Qué se sabe del violento accidente que dejó la camioneta destrozada.

El choque dejó como saldo dos muertos, un adulto y su hijo de 8 años.

Un brutal choque fronta l se registró sobre la Ruta Nacional N°3. Como consecuencia de la tragedia, un hombre y su hijo de 8 años murieron en el acto, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas.

Según la información policial, la camioneta circulaba en dirección a la localidad de Adolfo Gonzales Chaves, mientras que el camión avanzaba en sentido contrario, hacia la ciudad de Azul cuando impactaron de frente.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves la altura del kilómetro 429, en jurisdicción del partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires.

El accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cinco personas, todas ellas oriundas de Adolfo Gonzales Chaves: un matrimonio, sus dos hijos y una amiga de la familia.

Como consecuencia inmediata de la colisión con el camión, el conductor de la camioneta y uno de sus hijos, de 8 años murieron en el lugar antes de ser asistidos.

Una menor fue derivada al hospital tras el choque en la Ruta 3

Los otros tres ocupantes que viajaban en la camioneta sufrieron múltiples heridas y fueron trasladados inicialmente de urgencia al Hospital Municipal de Benito Juárez.

De acuerdo con la información difundida por las fuentes asistenciales, una de las menores heridas debió ser derivada posteriormente hacia un centro de alta complejidad para continuar con su atención médica de mayor especialización.

En tanto, el conductor del camión de transporte, oriundo de la ciudad de Tandil, también resultó lesionado tras el fuerte impacto y requirió asistencia médica por parte de los profesionales de salud.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial actualizado que permita precisar el estado de salud de las cuatro personas sobrevivientes que resultaron heridas.

Qué se sabe del fatal accidente que dejó dos muertos

Tras el choque, se desplegó un rápido operativo de emergencia en el que participaron de forma coordinada integrantes de los Bomberos Voluntarios de Benito Juárez y de Adolfo Gonzales Chaves, junto a efectivos policiales, unidades de ambulancias y equipos sanitarios.

Foto: Chaves Digital.

En las tareas también colaboraron profesionales y ambulancias del Hospital de Adolfo Gonzales Chaves para asistir a las víctimas del hecho.

Durante las intensas labores de rescate de los ocupantes y la realización de las pericias técnicas de rigor, la circulación sobre la Ruta 3 quedó interrumpida a la altura del kilómetro 429.

El secretario de Seguridad de Benito Juárez, Gustavo Infantino, informó en diálogo con la emisora LU24 que el flujo del tránsito comenzó a restablecerse durante el transcurso de la madrugada.

Las circunstancias exactas de este choque frontal continúan bajo investigación. Hasta el momento, las fuentes consultadas no permiten establecer cuál de los dos vehículos habría invadido el carril contrario ni determinar responsabilidades legales por el accidente.