Resultados de las quinielas de hoy 21 de noviembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Sábado, 21 de noviembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 1741
1° 1741, 2° 0473, 3° 0066, 4° 0675, 5° 0455, 6° 4864, 7° 3607, 8° 1324, 9° 8853, 10° 3645, 11° 0384, 12° 7749, 13° 2716, 14° 9634, 15° 5529, 16° 7148, 17° 5545, 18° 8182, 19° 7667, 20° 2192
El Primero
Cabeza: 3994
1° 3994, 2° 0522, 3° 3311, 4° 8450, 5° 5414, 6° 3873, 7° 5349, 8° 3276, 9° 0972, 10° 4992, 11° 3741, 12° 8003, 13° 6611, 14° 1670, 15° 4269, 16° 3432, 17° 2796, 18° 1612, 19° 2429, 20° 9349
La Matutina
Cabeza: 3280
1° 3280, 2° 4345, 3° 8545, 4° 4014, 5° 1871, 6° 1717, 7° 9233, 8° 7617, 9° 4451, 10° 5953, 11° 1477, 12° 8033, 13° 0570, 14° 4857, 15° 3697, 16° 8688, 17° 7182, 18° 7340, 19° 6384, 20° 7788
La Vespertina
Cabeza: 8859
1° 8859, 2° 3343, 3° 1768, 4° 6126, 5° 7500, 6° 3708, 7° 9932, 8° 0691, 9° 8800, 10° 8505, 11° 9344, 12° 8600, 13° 7276, 14° 1115, 15° 3407, 16° 0255, 17° 2715, 18° 8672, 19° 1107, 20° 3423
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 4218
1° 4218, 2° 4513, 3° 0746, 4° 2033, 5° 3473, 6° 1741, 7° 8372, 8° 6793, 9° 1101, 10° 0913, 11° 6746, 12° 2779, 13° 0136, 14° 3911, 15° 1841, 16° 3396, 17° 8409, 18° 3070, 19° 9662, 20° 0933
El Primero
Cabeza: 6506
1° 6506, 2° 4563, 3° 6620, 4° 8511, 5° 9958, 6° 8163, 7° 0469, 8° 4728, 9° 3239, 10° 1943, 11° 4562, 12° 8904, 13° 6865, 14° 7658, 15° 5378, 16° 8818, 17° 6983, 18° 3647, 19° 5439, 20° 9254
La Matutina
Cabeza: 9327
1° 9327, 2° 1448, 3° 3216, 4° 5237, 5° 9991, 6° 8635, 7° 2032, 8° 9667, 9° 3902, 10° 2250, 11° 8251, 12° 6284, 13° 8492, 14° 8289, 15° 0474, 16° 1221, 17° 8211, 18° 0096, 19° 9828, 20° 6299
La Vespertina
Cabeza: 4132
1° 4132, 2° 4523, 3° 8882, 4° 6582, 5° 8510, 6° 0596, 7° 7241, 8° 7633, 9° 9528, 10° 0162, 11° 6521, 12° 5181, 13° 3700, 14° 7584, 15° 8140, 16° 2158, 17° 7587, 18° 9913, 19° 8851, 20° 9976
La Nocturna
Cabeza: 0397
1° 0397, 2° 6712, 3° 5768, 4° 5793, 5° 9654, 6° 5774, 7° 3015, 8° 2503, 9° 0341, 10° 6191, 11° 8991, 12° 3579, 13° 1637, 14° 1215, 15° 0780, 16° 1178, 17° 8835, 18° 1867, 19° 7633, 20° 0870
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 6282
1° 6282, 2° 0433, 3° 8383, 4° 1915, 5° 9980, 6° 2759, 7° 8055, 8° 8713, 9° 0810, 10° 3562, 11° 4358, 12° 3395, 13° 6035, 14° 3714, 15° 3435, 16° 9733, 17° 5396, 18° 2631, 19° 9863, 20° 8280
El Primero
Cabeza: 9650
1° 9650, 2° 0980, 3° 1101, 4° 5482, 5° 6407, 6° 6067, 7° 5384, 8° 4752, 9° 4645, 10° 6114, 11° 5528, 12° 2590, 13° 6768, 14° 6581, 15° 1327, 16° 9387, 17° 3016, 18° 4712, 19° 4664, 20° 1622
La Matutina
Cabeza: 9498
1° 9498, 2° 0824, 3° 3099, 4° 2157, 5° 1328, 6° 9873, 7° 2434, 8° 0879, 9° 7416, 10° 1943, 11° 3981, 12° 1335, 13° 9901, 14° 6081, 15° 6054, 16° 4683, 17° 3192, 18° 8672, 19° 8426, 20° 3675
La Vespertina
Cabeza: 9653
1° 9653, 2° 0581, 3° 4318, 4° 0085, 5° 9476, 6° 9046, 7° 8510, 8° 7821, 9° 1461, 10° 7934, 11° 4053, 12° 2029, 13° 3145, 14° 3106, 15° 0916, 16° 0729, 17° 7959, 18° 7391, 19° 3828, 20° 0422
La Nocturna
Cabeza: 7312
1° 7312, 2° 6734, 3° 3014, 4° 8611, 5° 6034, 6° 6368, 7° 4306, 8° 1575, 9° 5651, 10° 8869, 11° 6183, 12° 8906, 13° 1715, 14° 5831, 15° 1974, 16° 4267, 17° 7209, 18° 8538, 19° 8245, 20° 3806
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 5579
1° 5579, 2° 4254, 3° 5363, 4° 3239, 5° 0687, 6° 7858, 7° 9308, 8° 6647, 9° 1300, 10° 3127, 11° 4645, 12° 7199, 13° 4887, 14° 7785, 15° 4370, 16° 2925, 17° 4908, 18° 9811, 19° 4480, 20° 9527
El Primero
Cabeza: 8435
1° 8435, 2° 6700, 3° 1750, 4° 8556, 5° 6128, 6° 5790, 7° 8874, 8° 6087, 9° 2665, 10° 6133, 11° 0641, 12° 2634, 13° 9991, 14° 6685, 15° 1903, 16° 2426, 17° 9605, 18° 3717, 19° 8559, 20° 1576
La Matutina
Cabeza: 2023
1° 2023, 2° 4160, 3° 4173, 4° 9503, 5° 0789, 6° 9388, 7° 9609, 8° 5947, 9° 8981, 10° 2030, 11° 6293, 12° 7524, 13° 3080, 14° 6144, 15° 6879, 16° 2318, 17° 3509, 18° 2931, 19° 9754, 20° 1215
La Vespertina
Cabeza: 5643
1° 5643, 2° 1397, 3° 5053, 4° 5080, 5° 0076, 6° 7948, 7° 6563, 8° 3536, 9° 3568, 10° 2282, 11° 7690, 12° 2271, 13° 7537, 14° 0084, 15° 7436, 16° 1617, 17° 2203, 18° 5117, 19° 2870, 20° 1384
La Nocturna
Cabeza: 6734
1° 6734, 2° 7650, 3° 2631, 4° 5558, 5° 7525, 6° 8991, 7° 3633, 8° 3877, 9° 5217, 10° 9913, 11° 7691, 12° 2253, 13° 7608, 14° 4802, 15° 0498, 16° 9184, 17° 8252, 18° 5941, 19° 2206, 20° 9637
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 2830
1° 2830, 2° 7440, 3° 5518, 4° 1592, 5° 8379, 6° 9789, 7° 1738, 8° 5578, 9° 8023, 10° 7440, 11° 6412, 12° 1758, 13° 4324, 14° 3212, 15° 8084, 16° 4730, 17° 7013, 18° 0953, 19° 7046, 20° 3866
El Primero
Cabeza: 0226
1° 0226, 2° 5208, 3° 9245, 4° 1463, 5° 5348, 6° 7211, 7° 1060, 8° 2022, 9° 5571, 10° 1771, 11° 5899, 12° 1933, 13° 7342, 14° 2544, 15° 4857, 16° 7628, 17° 2522, 18° 6844, 19° 1640, 20° 1150
La Matutina
Cabeza: 5071
1° 5071, 2° 3081, 3° 9068, 4° 0899, 5° 6957, 6° 5729, 7° 1342, 8° 3879, 9° 6745, 10° 9683, 11° 4158, 12° 9195, 13° 8504, 14° 0915, 15° 0186, 16° 7421, 17° 4235, 18° 3826, 19° 2094, 20° 6151
La Vespertina
Cabeza: 2111
1° 2111, 2° 7994, 3° 1229, 4° 7057, 5° 0958, 6° 0828, 7° 1407, 8° 6673, 9° 4158, 10° 7817, 11° 7880, 12° 7329, 13° 4295, 14° 2774, 15° 5282, 16° 8995, 17° 2910, 18° 0388, 19° 0886, 20° 5110
La Nocturna
Cabeza: 9000
1° 9000, 2° 2546, 3° 2244, 4° 3039, 5° 7590, 6° 0636, 7° 5122, 8° 1094, 9° 5709, 10° 5270, 11° 1661, 12° 6826, 13° 1409, 14° 3073, 15° 7210, 16° 7563, 17° 5071, 18° 1353, 19° 8977, 20° 6953
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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