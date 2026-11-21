Un apostador acertó los 6 números del Loto Desquite y se quedó con el pozo millonario. Conocé los números ganadores y el pozo del próximo sorteo.

Loto Plus HOY: un ganador del Desquite se lleva más de $3.198 millones en el sorteo 3.937

Este sábado 21 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo número 3.937 del Loto Plus , el juego de azar poceado organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

En la modalidad Desquite, un apostador acertó los 6 números y cobrará $ 3.198.984.443,20. Los pozos de Tradicional y Match siguen vacantes y el próximo sorteo será el miércoles 25 de noviembre.

Los números del sorteo fueron: 09 - 10 - 14 - 17 - 30 - 34

6 aciertos: $ 4.794.535.116,51 — Vacante

5 aciertos: $ 2.448.494,40 c/u — 9 ganadores

4 aciertos: $ 9.397,20 c/u — 469 ganadores

Loto Match

Los números del sorteo fueron: 08 - 18 - 20 - 21 - 26 - 29

6 aciertos: $ 2.662.435.742,75 — Vacante

5 aciertos: $ 1.836.370,80 c/u — 12 ganadores

4 aciertos: $ 6.822,43 c/u — 646 ganadores

Loto Desquite

Los números del sorteo fueron: 11 - 12 - 17 - 18 - 20 - 25

6 aciertos: $ 3.198.984.443,20 — 1 ganador

Loto Sale o Sale

Los números del sorteo fueron: 03 - 07 - 08 - 14 - 32 - 44

5 aciertos: $ 3.784.036,80 c/u — 15 ganadores

Número Plus (Multiplicador): 9 — Sin ganadores

El ticket del Loto Plus con la combinación ganadora fue el único acertado en todo el país.

Qué es el Loto Plus y cómo se juega

El Loto Plus es un juego de azar poceado, lo que significa que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del juego. Pertenece a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Para participar, el apostador debe elegir 6 números sobre un total de 46, que van del 0 al 45, y un número adicional del 0 al 9 para la modalidad Multiplicador. Con un único valor de apuesta se participa en las cuatro modalidades: Tradicional, Match, Desquite y Sale o Sale.

Cuándo sortea y cómo se transmite

El Loto Plus realiza dos sorteos semanales: los días miércoles y sábados a las 22 horas, con transmisión en vivo por YouTube. El próximo sorteo será el miércoles 25 de noviembre de 2026, con un pozo estimado de $22.759.000.000.

Cómo se distribuyen los premios del Loto Plus

Obtienen premio los cupones con 6, 5 o 4 aciertos en las modalidades Tradicional y Match; 6 aciertos en Desquite; y en Sale o Sale se premia a los que obtengan la mayor cantidad de aciertos disponibles en cada sorteo.

La modalidad Multiplicador triplica el premio para quienes, además de acertar 6 números en alguna de las modalidades principales, también acierten el Número Plus.