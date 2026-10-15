Roña Castro, el excampeón mundial de boxeo murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. Los estudios forenses determinaron qué ocurrió .

Revelaron el resultado de la autopsia tras la muerte de Jorge "El Roña" Castro y esta fue la causa de su fallecimiento

El fallecimiento de Roña Castro conmocionó al mundo del deporte argentino este miércoles 14 de octubre. El excampeón mundial de boxeo tenía 59 años y sufrió una descompensación repentina mientras se encontraba en un bingo de Morón, donde recibió asistencia médica.

Con el avance de la investigación, se conocieron los resultados de la autopsia , que permitieron establecer las circunstancias médicas del fallecimiento. El exboxeador, recordado por su personalidad y sus inolvidables actuaciones arriba del ring, dejó una huella en la historia del deporte nacional .

Según informaron fuentes judiciales, los estudios forenses determinaron que Castro murió a raíz de un edema agudo de pulmón provocado por una falla cardíaca . Además, los especialistas no encontraron lesiones en su cuerpo y concluyeron que se trató de una muerte no traumática.

El Roña Castro vende todo lo que tiene en su querida Caleta Olivia: qué pasó.

De acuerdo con el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar, Roña Castro estaba desarrollando su actividad con normalidad hasta que sufrió el colapso: "El exdeportista jugaba con normalidad en el Bingo hasta que sufrió un colapso".

Un médico del servicio de asistencia que acudió al bingo constató su fallecimiento. En paralelo, trascendió que Castro padecía diabetes y que los investigadores evalúan si su condición de salud pudo tener alguna relación con el tratamiento con insulina. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Morón, que interviene en las actuaciones correspondientes.

La trayectoria del Roña Castro y su consagración mundial

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Jorge Castro comenzó su carrera profesional a los 20 años en Buenos Aires. Con el paso del tiempo, construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los nombres más reconocidos y queridos del boxeo argentino. Su récord profesional incluyó 144 combates, con 130 victorias —90 de ellas por nocaut—, 11 derrotas y tres empates. Una estadística que refleja su extensa carrera y su capacidad para mantenerse competitivo durante años.

El momento decisivo llegó en agosto de 1994, cuando conquistó el título mundial de los medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras vencer al estadounidense Reggie Johnson en Buenos Aires.

La pelea con John David Jackson que lo convirtió en leyenda

Uno de los capítulos más recordados de su carrera ocurrió a fines de 1994, en Monterrey, México, cuando defendió su corona frente al estadounidense John David Jackson. Castro estaba en una situación adversa: perdía con claridad en las tres tarjetas, tenía un ojo cerrado y el rostro ensangrentado.

Sin embargo, consiguió conectar un gancho de izquierda al mentón de su rival que lo derribó y cambió el destino de una pelea que parecía definida. Aquella remontada quedó grabada en la memoria de los aficionados y consolidó su lugar entre los grandes nombres del boxeo argentino. A lo largo de su recorrido profesional también se enfrentó con figuras internacionales como Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán.

Su última presentación como boxeador profesional fue en 2007, cuando derrotó por nocaut técnico a José Luis Herrera. La noticia de su muerte vuelve a poner en primer plano la historia de un deportista que supo ganarse el reconocimiento del público por su talento, su resistencia y algunas de las escenas más memorables del boxeo nacional.