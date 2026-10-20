El violento accidente se produjo a pocos kilómetros de Gaiman, en la Ruta Nacional 25. Los ocupantes del auto fueron internados y uno estaría grave.

Vuelco y dos heridos en una ruta de Chubut: investigan la carga que llevaban en el auto.

Dos hombres resultaron heridos este martes 20 de octubre luego de protagonizar un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 25 , a unos 20 kilómetros de Gaiman , en Chubut .

Los ocupantes viajaban en un Ford Orion cuando, por razones que aún no fueron establecidas, el conductor perdió el control, el vehículo dio varios tumbos y ambos salieron despedidos.

El vuelco también dejó a la vista varios lomos de guanaco faenados, que quedaron desparramados junto al auto.

Al inspeccionar posteriormente el baúl del Ford, la Policía encontró una importante carga de carne de guanaco.

El auto quedó destruido

El accidente ocurrió alrededor de las 5.30 de este martes, entre los kilómetros 108 y 109 de la ruta.

Según lo que se logró establecer hasta el momento, el conductor habría perdido el control del auto al tomar una curva.

Vuelco en la Ruta Nacional 25, en Chubut: los dos ocupantes del auto salieron despedidos.

Después de salirse de su trayectoria, el vehículo golpeó contra unos montículos de tierra ubicados al costado de la calzada y empezó a dar varios tumbos, hasta terminar volcado sobre su lateral derecho.

De acuerdo con el informe policial, el conductor -un hombre de 29 años, domiciliado en la ciudad de Trelew- fue hallado tendido en el suelo, con sangre en el rostro y fuertes dolores en la zona cervical.

Su acompañante, procedente de Los Altares, se encontraba lúcido al momento de la intervención de la Policía, pero también con golpes y lesiones.

La violencia del vuelco provocó importantes daños en el Ford Orion. “Destrucción total”, describió la jefa de la Comisaría de Dique Florentino Ameghino, Hilen Denise Dlugapolski.

Internados: uno estaría grave

La jefa policial corroboró, asimismo, que "el conductor aparentemente perdió el control del auto en la curva e impactó contra los montículos de tierra que hay en este tramo de la ruta".

En el lugar intervinieron, también, agentes de la comisaría de Dolavon.

Los dos hombres, que salieron despedidos del habitáculo, sufrieron lesiones que requirieron de asistencia médica.

Ambos fueron trasladados al Hospital Zonal Adolfo Margara, de Trelew. De acuerdo con las primeras informaciones, al menos uno de ellos presentaba heridas de gravedad.

Qué pasa con la carne de guanaco

Tras la inspección del automóvil, y el hallazgo de la carne de guanaco faenada junto al vehículo y en el baúl, se dio intervención al área de Flora y Fauna.

La carne encontrada fue decomisada por la Policía, con la autorización del fiscal interviniente.

La investigación, ahora, se centra en dos cuestiones. Por un lado, determinar cómo se produjo el accidente, en el que, en principio, no habría estado involucrado ningún otro vehículo.

Por otro, se deberá averiguar la procedencia de la carne de guanaco, y si los ocupantes del Ford tenían autorización para cazar, faenar y transportar la carne.

Por la posición en que quedó el vehículo tras el vuelco y las tareas de los equipos de emergencia para retirarlo, debió disponerse además un operativo de emergencia en el tramo de la Ruta Nacional 25, por lo cual las autoridades solicitaron circular con precaución en ese sector.

“Estamos todavía interviniendo en el lugar”, advirtió la comisaria Dlugapolski a media mañana de este martes.