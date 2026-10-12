Dos mujeres y un hombre sufrieron un violento despiste y vuelco en cercanías de Balsa Vieja. Fueron asistidos en primera instancia por vecinos de estancias y personal de Guardafauna.

Estancieros y guardafaunas salvaron la vida a tres automovilistas tras un grave vuelco en la ruta 234. Foto: Gentileza (Contacto Con La Gente).

Sin información oficial brindada hasta el momento por los organismos competentes, la reconstrucción del hecho pudo establecerse gracias al trabajo de LM Neuquén con fuentes locales de la zona de La Rinconada y el corredor del Collón Curá .

El siniestro vial ocurrió en horas de la tarde de este lunes feriado sobre la Ruta Nacional 234 , en el sector conocido históricamente como Balsa Vieja, a unos 42 a 45 kilómetros al cardinal este / noreste de Junín de los Andes .

Por causas que aún se tratan de establecer, un automóvil sedán Fiat Cronos de color claro en el que se trasladaban tres personas -dos mujeres y un hombre- despistó, salió de la calzada y volcó violentamente sobre la banquina de tierra.

El impacto fue de consideración. El vehículo presentó hundimiento del techo, parabrisas totalmente astillado y daños en su parte frontal, quedando detenido a pocos metros de la ruta, sobre tierra y barro.

Milagrosamente, y pese a la violencia del vuelco, los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios y se encontraban fuera del habitáculo cuando llegó la primera ayuda.

La solidaridad del campo fue clave

En este siniestro el rol de la gente de campo fue fundamental. En ese tramo de la Ruta 234, una zona prácticamente rural, ganadera y de tránsito cordillerano, no hay puestos urbanos cercanos. Son estancias de cría vacuna y ovina, puestos de veranada y recorridas de Guardafauna. Fueron precisamente vecinos estancieros de campos cercanos y personal de Guardafauna que realizaba recorridas preventivas quienes llegaron primero, brindaron las primeras atenciones, contuvieron a los accidentados y realizaron el llamado de alerta a los organismos de emergencia.

Posteriormente arribaron al lugar personal policial, Bomberos Voluntarios y personal de Salud, quienes examinaron a los ocupantes y constataron que, pese al susto y los golpes, no presentaban lesiones de gravedad. Solo se registraron daños materiales de importancia en el vehículo.

¿Dónde fue? ¿Qué es la ruta 234 y con qué rutas conecta?

La zona de Balsa Vieja se ubica sobre el margen este del río Collón Curá, donde antiguamente se cruzaba el río en balsa antes de la construcción de los puentes definitivos.

La Ruta Nacional 234 es una traza asfaltada de 57 kilómetros de extensión que sirve como un conector clave en la Patagonia. Es muy utilizada por el turismo y el transporte de cargas que se dirige hacia Junín de los Andes y San Martín de los Andes bordeando el río Collón Curá.

Y conecta de la siguiente manera:

- En su extremo OESTE: Conecta en el paraje La Rinconada, cerca del emblemático puente de La Rinconada y del desvío hacia Junín de los Andes, con la Ruta Nacional 40.

- En su extremo ESTE: Conecta con la Ruta Nacional 237, la ruta principal que conduce hacia Piedra del Águila, Neuquén Capital o San Carlos de Bariloche.

El sector del siniestro -cercano a La Rinconada y Pampa de San Ignacio- es corredor de estancias tradicionales y retenes de control.

Se aguarda en las próximas horas el parte oficial por parte de la Central 3 de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y de la Comisaría 25 con jurisdicción en la zona. -