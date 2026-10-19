Crimen narco en Valentina Sur: tras estar prófugo varios años, condenaron al cómplice a prisión

El acusado estuvo prófugo durante más de cuatro años y fue detenido en mayo. Lo responsabilizaron por su participación en un hecho que terminó con un joven muerto.

Un hombre fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva por colaborar en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Valentina Sur de Neuquén , en el que murió un joven de 19 años y otros dos hombres resultaron heridos. La Justicia lo consideró partícipe secundario del homicidio y de dos tentativas de homicidio, todos agravados por el uso de armas de fuego.

La condena contra Luis Conrado Gruich se dictó este lunes mediante un acuerdo entre las partes, que fue homologado por el juez Marco Lupica Cristo. La acusación estuvo a cargo de la fiscal del caso, Lorena Juárez.

El hecho ocurrió en enero de 2021, entre las 20:30 y las 21, en una plaza ubicada en la intersección de las calles Choele Choel y San Ignacio, en el barrio Valentina Sur de la capital neuquina.

De acuerdo con la investigación, Gruich llegó al lugar en un auto que conducía. Una vez allí, Lucas Ezequiel Verón descendió del vehículo y comenzó a disparar contra tres hombres: J.M.S., M.J.S. y Rubén Alejandro Polanco, de 19 años.

Como consecuencia de los disparos, Polanco sufrió una hemorragia toracoabdominal que le provocó la muerte. Los otros dos hombres también resultaron heridos: uno recibió impactos en las piernas y el otro sufrió lesiones en las piernas y un antebrazo, según la información de la causa.

Claudio Espinoza

Durante el ataque, Gruich permaneció dentro del vehículo. Para la fiscalía, su conducta no fue la de un simple acompañante, sino que colaboró de manera intencional con Verón y lo alentó mientras efectuaba los disparos. La investigación determinó que esa colaboración tuvo relevancia en el desarrollo del hecho, aunque no fue indispensable para que el ataque se concretara.

Qué participación tuvo el condenado

La responsabilidad de Gruich fue analizada a partir de su intervención durante el ataque. Si bien inicialmente se había considerado una participación de mayor entidad, en el acuerdo que permitió establecer la condena se modificó su calificación de coautor a partícipe secundario.

Esta diferencia tiene que ver con el grado de intervención que tuvo cada acusado. En términos sencillos, la Justicia consideró que Gruich colaboró intencionalmente con el autor de los disparos, pero que su aporte no fue esencial para ejecutar el ataque.

Por ese motivo, fue declarado penalmente responsable como partícipe secundario de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de dos tentativas de homicidio agravado por la misma circunstancia.

Claudio Espinoza

La calificación de tentativa de homicidio corresponde a los casos en los que una persona es acusada de intentar matar a otra, pero la muerte no llega a producirse. En este expediente, esa figura se aplicó por las agresiones contra los dos hombres que sobrevivieron al ataque.

El acuerdo alcanzado entre las partes incluyó tanto el reconocimiento de la responsabilidad penal como la pena que debía cumplir Gruich. El juez Marco Lupica Cristo homologó lo convenido y formalizó la condena a cinco años y cuatro meses de prisión efectiva.

Con esta sentencia, la Justicia estableció la responsabilidad penal de Gruich por haber colaborado en el ataque que terminó con la vida de Polanco y dejó heridos a otros dos hombres. La pena deberá cumplirse de manera efectiva, tal como se estableció en el acuerdo homologado por el juez.