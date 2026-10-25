Pese a su juventud, Saúl Pérez Zibana encaró un trabajo que requiere una alta capacitación y conocimientos. No solo se dedica a fabricar, sino también a calibrar y a la restauración.

El luthier de China Muerta que le pone magia a un oficio clave para los músicos.

En una vivienda cercana a China Muerta , a metros de la Autovía Norte, se respira música, territorio y arte. Una gran variedad de herramientas, distintos tipos de maderas, instrumentos de cuerdas y unas manos curtidas por el trabajo artesanal completan la postal en el taller del luthier Saúl Pérez Zibana .

“ Yo soy luthier , constructor de instrumentos de cuerda pulsada latinoamericanos y también de otros instrumentos que tienen diálogo con este territorio. Fabrico ronrocos y charangos y también me dedico a la reparación, calibración y restauración de guitarras y bajos, tanto eléctricos como de caja”, se presenta Saúl.

Tiene 40 años y hace 12 que comenzó con el oficio, además de estar ligado a la música desde la adolescencia. Recientemente recibió un crédito del Gobierno Provincial en el marco del programa Neuquén Financia que le permite fortalecer su oficio.

“Empecé a estudiar luthería de forma autodidacta, explorando diferentes instrumentos y luego hice un taller con Jorge Espinosa, que es un reconocido maestro luthier”, explica.

Cómo llega la clientela

Sus clientes llegan de boca en boca y las redes sociales. “No somos muchos los luthiers en el Valle, seremos una docena, pero cada uno está especializado en diferentes instrumentos”, cuenta.

Desde hace poco tiempo es miembro de la Asociación Argentina de Luthiers, una entidad que próximamente celebrará sus 25 años de trayectoria.

Respecto a la asistencia financiera que recibió, explica que “me acerqué al área de Cultura solicitando un crédito para continuar con este proyecto y poder seguir dándole forma. Gracias a esa ayuda económica pude adquirir varias herramientas, comprar maderas, insumos, herramientas muy específicas del oficio que no estaban a mi alcance”. El préstamo por cinco millones de pesos forma parte de la Línea de Crédito para las Industrias Culturales, destinada a quienes necesitan una primera oportunidad de acceso al crédito para proyectos relacionados con industrias culturales.

Saúl considera que “es una muy buena iniciativa para emprendedores, artesanos y gente vinculada al arte”.

Desde cero

Sobre su trabajo cotidiano, explica que “fabrico instrumentos desde cero, todo empieza desde la selección de cada madera, de cada componente, el estacionamiento posterior de cada una y en base a eso una selección final”.

Cuenta que su interés por la música surgió desde la niñez y derivó en su actual oficio. “Comencé a tocar en una banda, fui bajista muchos años y luego empecé a comprar instrumentos rotos y a intentar repararlos. En mi familia había un proyecto donde hacíamos muebles, mesas, sillas y de ahí la vinculación con la madera, también fabricamos barcos a escala”.

Parte clave de su trabajo es la madera; utiliza maderas variadas y muy selectas porque cada parte del instrumento necesita una diferente según sus diversas partes. “Cada una tiene una especificidad, un peso específico, una densidad, una resistencia. Son muchos los componentes a analizar a la hora de utilizar tal o cual madera”.

Un instrumento le demanda un tiempo de trabajo de entre 80 y 100 horas aproximadamente, sin contar la previa selección de la madera.

Su vinculación con los instrumentos se extiende también a la docencia: Saúl dicta a través del municipio un taller luthería social en el Centro Cultural del Oeste donde adolescentes, jóvenes y adultos aprenden a calibrar y reparar sus instrumentos.

También está a cargo de un taller de cerámica para niños en el Nodo Alto Godoy donde fabrican instrumentos precolombinos, como por ejemplo el pucuy, que imita el sonido del viento. “Se trabaja la cerámica con relación a la sonoridad de la música, de las melodías”, explica.

Quienes quieran contactarse con Saúl, pueden hacerlo a través del Instagram saul_luthier

Acompañamiento a emprendedores culturales

El Gobierno provincial lleva destinados, en dos años y medio, más de 500 millones de pesos en asistencia financiera a 112 emprendedores culturales de la provincia, en el marco de dos líneas crediticias del programa Neuquén Financia especialmente pensadas para el sector cultural.

La iniciativa es llevada adelante con la asistencia financiera del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep), y el acompañamiento y asesoramiento técnico de la secretaría de Cultura del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

A través de Línea de Crédito para las Industrias Culturales se otorgan créditos de hasta 5 millones de pesos. Esta línea está destinada a quienes necesitan una primera oportunidad de acceso al crédito para proyectos relacionados con industrias culturales.

En tanto que con la Línea Invertimos en Cultura, Creamos Futuro se otorgan créditos de hasta 30 millones de pesos. Esta línea ofrece financiamiento a emprendimientos culturales que ya han avanzado en procesos de formalización y crecimiento y se busca impulsar su desarrollo.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al Whatsapp 299-4131059, vía correo electrónico a [email protected] o en la subsecretaría de Cultura, Hipólito Yrigoyen 656 de Neuquén capital.