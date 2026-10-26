La IA se la jugó y eligió al ganador del Balón de Oro: las chances de Messi en medio de la puja Mbappé-Yamal

La Inteligencia Artificial lanzó un pronóstico sobre la entrega del galardón que tendrá lugar este lunes en Londres. Los detalles que reveló.

Londres se prepara para recibir uno de los eventos más esperados en el fútbol mundial: la entrega del Balón de Oro , trofeo que reconoce al mejor jugador del mundo. Será este lunes en una ceremonia que ya tiene lugar, hora y transmisión confirmada.

En ese contexto donde hay diferentes dudas por la paridad entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal , entre otras figuras, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un pronóstico sobre quiénes podrían ser los ganadores y cómo le irá al ex '10' de la Selección argentina Lionel Messi. "La disputa por el Balón de Oro se presenta como una de las más abiertas y reñidas de los últimos años, con un fuerte impacto de las actuaciones tanto en las competiciones de clubes como en la Copa del Mundo", comenzó diciendo la IA sobre el premio", comenzó diciendo.

Por qué es candidato: El delantero francés consolidó un año futbolístico extraordinario tanto a nivel de clubes como con su selección. Su rendimiento estelar en el Mundial —donde se proclamó máximo goleador histórico del torneo con una cifra notable de anotaciones y una nueva Bota de Oro—, sumado a su peso ofensivo en el Real Madrid, lo posiciona como uno de los favoritos más sólidos gracias a su jerarquía en los momentos de máxima exigencia.

2. Lamine Yamal (España / FC Barcelona)

Por qué es candidato: Su irrupción generacional ha marcado un antes y un después. Consolidado como una pieza absolutamente diferencial tanto en el FC Barcelona como en la selección española, su contribución en la conquista del título mundial y su desequilibrio constante en el uno contra uno lo catapultaron a la pelea directa por el galardón, combinando desparpajo, asistencias y goles decisivos.

3. Harry Kane (Inglaterra / Bayern Múnich)

Por qué es candidato: El delantero inglés se mantiene firmemente en la pelea gracias a una temporada sobresaliente a nivel individual de puro olfato goleador con el Bayern Múnich y su liderazgo al frente de la selección de Inglaterra. Su consistencia a lo largo de todo el año calendario y su capacidad para romper récords anotadores lo sitúan constantemente en lo más alto de las valoraciones estadísticas.

Por qué Messi corre de atrás en su predicción

"Técnicamente y por nombre, siempre tiene la chapa de candidato por su vigencia inagotable y lo que genera. Sin embargo, a la hora de meterse de lleno en la pelea por el primer puesto del podio, compite contra un contexto exigente: los criterios actuales de votación suelen priorizar la máxima exigencia en el fútbol europeo de élite y el peso decisivo en los grandes torneos del año (como la Champions League o las instancias definitivas con las selecciones)", comenzó diciendo.

Luego, concluyó con firmeza: "Estar entre los nominados a sus años de carrera ya es una locura extraterrestre, pero para arrebatarle el podio a los jóvenes o a goleadores en plena ebullición europea la pelea este año está brava".

Messi va por su noveno Balón de Oro: horario y TV para la ceremonia que distinguirá al mejor del mundo

Lionel Messi quiere hacer historia. Haber salido del plano europeo, considerado como la elite del fútbol mundial, no bastó para que sea reconocido como uno de los nominados para batallar por el Balón de Oro, de los cuáles ya tiene ocho en su carrera. Este lunes, el '10' que se retiró de la Selección y juega en Inter Miami buscará un nuevo galardón que lo posicione aún más por encima del resto.

Lo cierto es que ya está todo preparado. Londres recibirá a las figuras del fútbol mundial que recibieron nominaciones justo en el 70° aniversario del premio destacado a nivel mundial. La pelea por el trofeo está más viva que nunca: Kylian Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona) se sacan chispas con campañas públicas, mientras que esperan agazapados Harry Kane (Bayern Múnich), Ousmane Dembelé ( París Saint-Germain) y el propio Messi, que con 39 años podría quedarse con el reconocimiento.

Horario y TV para la ceremonia

Día: lunes 26 de octubre

lunes 26 de octubre Lugar: London Palladium

London Palladium Hora: 17:00 de Argentina.

17:00 de Argentina. Transmisión: sitio oficial del galardón lionel messi balón de oro.png Lionel Messi durante su discurso luego de ser premiado por octava vez con el Balón de Oro.

Los nominados

Balón de Oro masculino

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (Barcelona)

Sadio Mané (Al-Nassr)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

(Inter de Milán) Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Inter Miami)

(Inter Miami) Joao Neves (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (Barcelona)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Vitinha (Paris Saint-Germain).

Balón de Oro femenino

Principales favoritas entre 30 futbolistas nominadas:

Alexia Putellas (London City Lionesses)

Ewa Pajor (Barcelona)

Melchie Dumornay (Lyon)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alessia Russo (Arsenal)

Khadija Shaw (Manchester City)

Trofeo Kopa (mejor futbolista joven)

Lamine Yamal (Barcelona)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Warren Zaïre-Emery (PSG)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Yan Diomandé (Real Madrid)

Trofeo Yashin (mejor arquero)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Unai Simón (España/Athletic Club)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Mike Maignan (Milan)

Mejor entrenador

Los favoritos: