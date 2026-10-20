Deportes La Mañana IA La IA pronosticó un fuerte resultado para la semifinal Vasco da Gama-Boca que sorprendió a todos

La Inteligencia Artificial anticipa un resultado ajustado en el que un equipo sufrirá la derrota y la eliminación de la Sudamericana. Los detalles. Agregar LM Neuquén a







Boca tiene uno de los partidos más importante de la temporada hasta el momento debido a que se juega la clasificación a la final de la Copa Sudamericana frente a Vasco Da Gama, en el mítico estadio Maracaná. No será tarea fácil: el xeneize viene de una derrota por 1-0 en La Bombonera por lo que está obligado a ir a buscar el resultado para no quedar afuera del certamen internacional.

En torno a este duelo decisivo, al que una gran cantidad de hinchas catalogan como duro, hay un sinfín de pronósticos que buscan tener un resultado favorable en torno a la definición del certamen internacional. En medio de esas suposiciones que se hacen por parte de los hinchas, la Inteligencia Artificial (IA) lanzó un fuerte pronóstico para la definición.

Qué dijo la IA sobre la revancha por las semifinales Clave del partido La gestión de la ansiedad y el planteo táctico en los primeros minutos. Boca está obligado a asumir riesgos ofensivos desde el arranque para descontar la diferencia, lo que puede dejar espacios propicios para las transiciones rápidas y el contragolpe de Vasco da Gama. La solidez defensiva del Xeneize y la capacidad de generación de juego en la medular —aprovechando desbordes por las bandas y la presencia ofensiva— serán determinantes para inclinar la balanza.