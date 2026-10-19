Así está el Maracaná a un día de la revancha de Vasco da Gama-Boca: el llamativo tratamiento que se viralizó

Luego de varias semanas de polémicas por disputas entre el club y el consorcio para hacer uso del estadio, se confirmó que será el escenario de la revancha. Preocupación por el estado.

Finalmente Vasco Da Gama consiguió que su localía para la revancha con Boca por las semis de Sudamericana sea en el mítico Maracaná, luego de un periplo donde tuvo que enfrentar fuertes encontronazos con el consorcio Flu-Fla, integrado por los clubes Fluminense y Flamengo, para que le permitan jugar allí. Después del 'si' tras recurrir a la Justicia, el principal temor está en torno al estado del campo de juego.

Es que el recinto afrontó una racha larga de partidos que desgastaron al campo de juego, incluso llegó a disputarse un partido de la NFL para sumarse al agitado calendario. Producto del desgaste, se conoció que llevan adelante un importante trabajo en el campo de juego para que llegue en estado óptimo.

En las últimas horas trascendió un video en las redes sociales que llamó la atención. Una estructura metálica gigante aparece en uno de los extremos del campo de juego, alumbrando con lámparas de luz artificial para colaborar con el crecimiento del césped y recuperar más rápido el estado.

Este encuentro será el tercero de cuatro partidos que recibirá el estadio en un período de ocho días.

Por qué el partido se jugará en el Maracaná

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil desestimó el recurso interpuesto por Flamengo y Fluminense y finalmente, después de varias semanas de incertidumbre, el Maracaná será la sede del partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Boca.

El Xeneize vuelve al estadio después de casi tres años, con un último antecedente que no quiere recordar: en la mítica cancha brasilera, cayó en la final de la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense.

La resolución en Brasil para que se juegue en el Maracaná

La presentación para que la sede sea en otra cancha había sido realizada por ambos equipos a través del consorcio Fla-Flu Servicios S.A., la empresa que administra, opera y mantiene el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

AHORA | La Justicia de Brasil RECHAZÓ el recurso del consorcio de FLA-FLU y quedó CONFIRMADO que MARACANÃ es el escenario de VASCO DA GAMA - #BOCA el martes 21.30 hs.



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Los clubes cariocas, clásicos rivales entre sí, argumentaban que otorgarle el estadio al Vasco Da Gama implicaría sentar un precedente peligroso a través del cual otros clubes podrían solicitarlo como sede. En caso de que eso pase, Flamengo y Fluminense temen que el campo de juego se deteriore y se vean perjudicados para jugar los partidos como locales allí.

La desestimación del recurso era el último paso que faltaba para que el escenario de la revancha quedara asentado de manera definitiva. Para dicho encuentro, los hinchas del Vasco ya agotaron 70.000 entradas.

Por los idas y vueltas en la Justicia de Brasil, CONMEBOL incluso le avisó al Vasco Da Gama que si no se resolvía, la sede podía llegar a mudarse a Asunción, Paraguay, donde la entidad sudamericana tiene sus oficinas principales.

Según la información del Diario Olé, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya le notificó a Boca que la sede inamovible será el Maracaná, donde el martes que viene buscará dar vuelta la serie que empezó con un traspié en La Bombonera.

— Diario Olé (@DiarioOle) October 15, 2026