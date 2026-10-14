Máxima preocupación: una figura de Boca sintió una molestia en un tobillo y temen por una lesión

Un futbolista de renombre en el equipo sufrió un esguince de tobillo y podría ser evaluado para confirmar si estará o no en la revancha frente a Vasco da Gama.

Lo cierto es que durante el encuentro el futbolista había mostrado algunos síntomas que despertaron preocupación. Una imagen en la transmisión oficial de la televisión lo mostró justo en el momento exacto en el que se tomaba el tobillo derecho, con un gesto de dolor que generó una atención particular. Minutos posteriores al encuentro, el entrenador Rodolfo Arruabarrena habló sobre la situación.

Sebastián Villa mostró gestos de dolor en el partido, e incluso cuando terminó. Pasó caminando por zona mixta con una renguera visible que encendió las alarmas sobre un esguince de tobillo.

“Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, explicó Arruabarrena en conferencia de prensa. Para llevar calma, lanzó una frase puntual: "Con un poco de hielo supongo que no habrá problema”.

Lo cierto es que el jugador viene arrastrando una molestia en ese tobillo, y con el mal movimiento hecho en el partido de este martes, se profundizó el dolor. Este miércoles lo evaluarían y se podría confirmar por parte del departamento médico si realmente sufre una lesión que ponga en riesgo su revancha.

La provocadora foto del capitán de Vasco Da Gama contra Boca que calienta la revancha

Vasco da Gama se llevó de La Bombonera un resultado más que positivo. En un estadio al que muchos equipos suelen tenerle respeto, los brasileños lograron imponerse 1-0 en el marcador en un partido de semifinales en el que también tuvo ligue, entendiendo que Boca tuvo un sinfín de ocasiones para anotar el empate en la segunda etapa pero no logró tener efectividad.

Luego de la victoria importante que le dio más tranquilidad en la definición, que aún no tiene escenario confirmado, el capitán del elenco calentó la previa con un posteo en sus redes sociales que no pasó desapercibido. Entre una gran cantidad de historias en las que mostró los festejos de la hinchada del club, compartió una foto hecha con Inteligencia Artificial (IA) que le puso picante a la revancha.

El picante posteo

En su cuenta personal, donde suma cerca de 540 mil seguidores, el capitán de Vasco Thiago Mendes compartió una historia de Instagram hecha por otro usuario en donde se lo muestra rompiendo el escudo del xeneize. Lo cierto es que, a pesar de haber conseguido un resultado a su favor, aún resta la revancha de una serie que aún está abierta.