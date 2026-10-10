Confirmado: Paredes sufrió un desgarro y se pierde toda la serie ante Vasco da Gama

Los estudios detectaron una lesión grado 2 en el isquiotibial derecho y el volante apunta a reaparecer para el Superclásico.

La preocupación de Boca por Leandro Paredes finalmente tuvo la confirmación que nadie quería. Los estudios realizados después del empate 2-2 ante Instituto determinaron que el mediocampista sufrió una lesión muscular grado 2 en el isquiotibial derecho , por lo que quedará afuera de toda la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama .

Paredes había encendido las alarmas el viernes en Córdoba . Rodolfo Arruabarrena lo había preservado desde el inicio pensando justamente en el compromiso internacional, pero decidió mandarlo a la cancha cuando el Xeneize perdía 2-1. El volante ingresó a los 55 minutos en reemplazo de Milton Delgado y, apenas un minuto después, Boca consiguió el empate 2-2.

La participación del capitán duró solamente 16 minutos . A los 71', en una acción aislada, se tomó inmediatamente la parte posterior de la pierna derecha y pidió el cambio. Santiago Ascacíbar ingresó en su lugar, mientras Paredes se sentó en el banco con visibles gestos de dolor y luego se retiró hacia el vestuario con hielo en la zona afectada.

¡ALARMAS ENCENDIDÍSIMAS EN BOCA! Leandor Paredes tuvo que dejar el campo de juego tras una lesión 16' minutos después de ingresar por Delgado ante Instituto. https://t.co/R4gLTqOomM — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

La lesión lo dejará sin los dos encuentros ante Vasco. Boca recibirá al conjunto brasileño este martes en La Bombonera y una semana después disputará la revancha en el Maracaná. El objetivo del mediocampista pasa ahora por recuperarse a tiempo para el Superclásico ante River, programado para el 1° de noviembre.

Arruabarrena ya había anticipado el peor escenario

Después del encuentro ante Instituto, Arruabarrena había sido contundente al referirse al estado de su capitán. “Lea se tendrá que hacer estudios, pero creo que al salir y por las caras, no he estado con él, pero supongo que para el martes está descartado”, señaló en conferencia de prensa.

El entrenador también dejó en claro cuánto condiciona la baja al equipo: “Lo único que lamentamos nosotros es la lesión de Lea. Ahora llegaremos al hotel a descansar y ya a pensar en el famoso martes”.

Pese a la ausencia, el DT remarcó que cuenta con variantes en la mitad de la cancha. “Leandro es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro del grupo, pero hoy ha jugado Alarcón, Delgado terminó bien, tuvo minutos Ascacíbar, ahí en el medio podemos armar un buen medio”, explicó.

"LO ÚNICO QUE LAMENTAMOS NOSOTROS ES LA LESIÓN DE LEA (PAREDES). AHORA LLEGAREMOS AL HOTEL A DESCANSAR Y YA A PENSAR EN EL FAMOSO MARTES"El Vasco Arruabarrena habló sobre la lesión de Paredes vs. Instituto https://t.co/sO4hmrSBSH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

La baja obliga ahora al cuerpo técnico a reorganizar una zona clave del equipo justo antes de los compromisos más importantes del semestre.

El problema físico se suma además a un calendario especialmente exigente para Paredes. Desde abril viene arrastrando molestias en el isquiotibial derecho y durante 2026 acumuló 44 partidos: 36 con Boca y ocho con la Selección Argentina. En total disputó 3.315 minutos, completó 22 encuentros y prácticamente no tuvo descanso a mitad de año por su participación en el Mundial.

El promedio refleja la carga: jugó aproximadamente un partido cada seis días. Esa continuidad, sumada a la ausencia de una pretemporada completa durante el receso, aparece ahora como contexto de una lesión que llega en el peor momento posible.

Boca deberá afrontar sin uno de sus principales referentes una serie decisiva. Paredes comenzará la recuperación con la mira puesta en noviembre, mientras Arruabarrena deberá reconstruir el mediocampo para dos partidos que pueden definir buena parte de la temporada.