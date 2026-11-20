Pablo Barrionuevo es el hincha de Boca que cumplió su sueño y llegó a Barranquilla después de una travesía de casi ocho mil kilómetros en moto para alentar al Xeneize en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro .

A su arribo a colombia, el hincha habló con Emiliano Raddi, de ESPN, y recibió una sorpresa muy especial de parte del club, otorgado por Leandro Paredes: la ansiada entrada. Además, confirmó que estará presente en el banderazo que preparan los fanáticos en la ciudad colombiana. El gesto del capitán no fue el único reconocimiento que recibió en su llegada a Colombia. Pablo recibió una camiseta de Boca con el número y el nombre de Alan Velasco, otro regalo que convirtió su arribo a Barranquilla en un momento inolvidable. Así, después de recorrer miles de kilómetros, tendrá la posibilidad de cumplir el objetivo que lo llevó a emprender semejante aventura.

En diálogo con Raddi, el hincha contó cómo fue el recorrido que realizó para llegar a destino: "El primer día llegué a Santa Fe, el segundo llegué a Santiago del Estero, tercero y cuarto hice Salta y Jujuy, el quinto día ya estaba por Chile, crucé todo el norte de Chile, crucé para Perú de sur al norte, Ecuador de sur a norte y Colombia de sur a norte". Una travesía que le demandó 15 días y que atravesó cinco países para estar junto al equipo de sus amores.

Ahora, con el objetivo cumplido y la ilusión intacta, Barrionuevo se prepara para vivir desde las tribunas una jornada que seguramente quedará marcada para siempre en su memoria. Boca enfrentará a Atlético Mineiro el próximo sábado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en busca del título de la CONMEBOL Sudamericana, y Pablo tendrá su lugar asegurado para alentar al Xeneize después de una aventura que demuestra que la pasión por los colores no conoce distancias.

Cuál es "el partido" que Atlético Mineiro está perdiendo con Boca previo a la final de Sudamericana

El partido oficial por la final de la Copa Sudamericana aún no empezó. Está programado para este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, momento en el que Boca y Atlético Mineiro se sacarán chispas en un duelo que definirá a un nuevo campeón del trofeo internacional. Sin embargo hay otros partidos que ya se empieza a jugar: el de las hinchadas en la tribuna.

Lo importante será lo que ocurra en el interior del campo de juego donde ambos equipos se jugarán un partido clave, sin embargo los hinchas en las tribunas serán un aporte más que importante para cada uno de los elencos. En este duelo de hinchadas, hay uno que está sacando ventaja por sobre otro. El partido de las hinchadas lo está ganando Boca. Es que la diferencia entre la cantidad de hinchas de cada uno que estarán en el estadio es abismal. El Galo vendió tan solo ocho mil tickets de los 12 mil que había a disposición para comprar, misma cifra para cada equipo.

Del otro lado, el panorama es distinto. Hace tiempo que el club vendió la totalidad que estaban disponibles, e incluso se estima que las plateas que adquirió el público locales estarán repletas de hinchas xeneize. Esperan que la proporción sea de un 70% para hinchas del elenco de La Ribera mientras que el otro 30% restante pertenecería al club brasileño.

La ciudad de Barranquilla se pintó de azul y oro con el banderazo que se realizó este jueves y los más de 40 mil hinchas del club que se esperan en la ciudad, para apoyar al club en búsqueda de un nuevo título internacional.