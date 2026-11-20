Un ídolo de Boca fue tajante y aseguró que ganarán la Sudamericana: el pedido para Arruabarrena

Solo es cuestión de horas para que comience la final de la Copa Sudamericana , que tendrá como protagonistas a Boca y Atlético Mineiro en un duelo decisivo que tendrá lugar en Barranquilla, Colombia. Ambos equipos ya están en el territorio colombiano, palpitando el partido que puede marcar el final de una racha negativa histórica para el xeneize y, también, en los Galo, debido a que perdieron cuatro finales consecutivas en los últimos años .

El hincha xeneize llega ilusionado para el partido en el Metropolitano Roberto Meléndez por el rendimiento que mostró en el último tiempo el equipo que lidera estratégicamente el Vasco Arruabarrena y que, adentro del campo de juego, es guiado por su capitán Leandro Paredes. Tal es la confianza que un exjugador histórico de la institución lanzó un pronóstico contundente.

“Estoy seguro que Boca va a ganar el sábado. El equipo está bien, juega bien y es un equipo joven. Boca no estaba bien, hace mucho que no estaba bien”. Quien lanzó esa frase contundente fue Ángel Clemente Rojas, una gloria del club por su paso entre 1963 y 1971 en el que consiguió cinco títulos.

A su vez, en diálogo con el periodista Rodrigo Rea, agregó: “Pero con estos chicos más el técnico ya se arregló todo y parece que este equipo no para y esto va a seguir mucho tiempo porque hay chicos que juegan bien de verdad”.

El jugador que no puede faltar en el 11 inicial, según Rojitas

“(Tomás) Aranda tiene que jugar de movida, no entrar en el primer tiempo o en el segundo tiempo, tiene que jugar de movida, por qué es el mejor y tiene que estar. Es un fenómeno, juega muy bien al fútbol y juega con sus amigos", dijo sobre el '10' del equipo.

Cabe recordar que el jugador viene de una lesión en el peroné y apenas sumó algunos minutos frente a Defensa y Justicia y Banfield, en los cuáles no se mostró de la mejor manera como había acostumbrado.

El destacado elogio para Paredes

“El es el que maneja todo, es un fenómeno, y los que están al lado lo acompañan muy bien. Ya está en la bandera de los ídolos, no tengo dudas, la gente lo quiere y encima es un fenómeno como jugador, ya es un ídolo de Boca “, sumó sobre el capitán del equipo.

Un titular de Boca llevó tranquilidad sobre su lesión.

El titular de Boca que llevó tranquilidad a los hinchas sobre su lesión: "Me asusté pero estoy bien"

Boca ya se encuentra en Barranquilla para disputar el sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, y el Vasco Arruabarrena recibió la buena noticia de que podrá contar con el mediocampo titular, ya que Milton Delgado solo sufrió un pequeño esguince de rodilla y estará desde el arranque ante el club brasilero.

"Mi lesión no fue mucho, hoy voy a entrenar bien para prepararme. Me siento mejor, me asusté un poco, pero hablé con el doctor y estoy bien para la final", aseguró Delgado en diálogo con Equipo F y llevó tranquilidad sobre su lesión. La alarma se había encendido porque el volante no había completado el entrenamiento del martes, pero los estudios solo revelaron un pequeño esguince que no lo dejará fuera del encuentro. Una situación similar vivió el Xeneize con Santiago Ascacibar en la previa de la semifinal de Copa Argentina.

"ME SIENTO BIEN PARA JUGAR LA FINAL" Milton Delgado analizó lo que será la final de la Sudamericana y expresó su sueño por jugar en la Selección Argentina.



Mirá #ESPNEquipoF por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/578YJaHMpB — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 19, 2026

Sobre el encuentro contra Mineiro, Delgado se mostró confiado pero precavido: "Es un partido aparte, no importa que si ellos vienen perdiendo o nosotros ganando, ellos vendrán con todo, es una final y se juega con otras cosas. Hay que hacer nuestro juego y lo que nos trajo hasta acá".