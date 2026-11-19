El entrenador de Atlético Mineiro analizó cómo llega su equipo a la final de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro ya está en suelo colombiano, al igual que Boca, para empezar a palpitar la final por la Copa Sudamericana que tendrá lugar este sábado en el refaccionado estadio Metropolitano Roberto Meléndez , de Barranquilla. Horas posteriores al arribo del elenco brasileño, que recibió un fuerte mensaje por parte de los hinchas , el entrenador Eduardo Domínguez habló con el medio oficial de Conmebol y lanzó una fuerte advertencia.

Consultado sobre el presente del equipo y cómo llega al duelo que definirá a un campeón, el entrenador fue claro y se mostró confiado para el duelo.

“Nosotros sentimos que llegamos bien, con mucha expectativa. Va a ser un gran partido y una gran final. Estamos contentos por poder participar de esto”, dijo.

Luego, habló mínimamente sobre Boca: “Sabemos el momento que están pasando ellos, pero nosotros llegamos fuertes. Ambos equipos estamos en la misma instancia. Va a ser un partido muy difícil y disputado, se va a ganar en los detalles. Estamos preparados para ir a ganar”.

Por otra parte analizó el clima en Barranquilla: “¿Si me preocupa la humedad? No, en Brasil se suele jugar en lugares calurosos. El clima va a afectar a ambos equipos, entonces va a ser un partido difícil, de 90 minutos, y tenemos que saber cómo disputarlo”.

"LLEGAMOS BIEN Y FUERTES, ESTAMOS EN EL MISMO LUGAR QUE ELLOS"



Eduardo Domínguez, tras su llegada a Colombia, palpitó la final ante Boca por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



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La fuerte frase de Domínguez con la que había calentado la final contra Boca: "Hace 18 años que no gana"

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro ya empezó a jugarse fuera de la cancha. A seis días del partido decisivo, Eduardo Domínguez le puso temperatura a la previa con una declaración dirigida al Xeneize: recordó cuánto tiempo lleva sin conquistar un título internacional y utilizó ese dato para trasladarle la presión a su rival.

El entrenador argentino habló luego del empate 0-0 de Atlético Mineiro frente a Mirassol, por la fecha 34 del Brasileirao. En la conferencia de prensa le preguntaron por las últimas finales perdidas por el equipo de Belo Horizonte —la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025— y respondió con una comparación que rápidamente tomó repercusión.

“Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18... ¿quién tiene más presión?”, lanzó el exentrenador de Estudiantes y Colón.

Domínguez no se quedó solamente con la referencia a la sequía continental. También mencionó la reciente consagración de Boca en la tabla anual del fútbol argentino y apuntó a los años que llevaba sin conseguir un título local.

“Hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión? Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho”, agregó.

Atlético Mineiro llega con una racha adversa

La declaración del técnico se produjo en un momento deportivo complejo para el Galo. El equipo brasileño acumula siete partidos consecutivos sin ganar y ocupa el séptimo puesto del Brasileirao, con 51 puntos, a tres unidades de los lugares de clasificación a la Copa Libertadores.

Su último compromiso antes de la final fue justamente el empate sin goles ante Mirassol. Pese a ese presente, Domínguez destacó la respuesta del plantel y la preparación para el encuentro decisivo.

“Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y con la cabeza para vencer”, sostuvo.

El entrenador también reconoció la dimensión de su adversario y la jerarquía de Boca, aunque dejó en claro que Atlético Mineiro se enfocará en sus propias fortalezas para buscar el trofeo.