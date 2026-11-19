El piloto contó cómo hará para saber cuál es el resultado de su equipo en la final internacional. Qué declaró.

En cada oportunidad que puede, Franco Colapinto muestra que es hincha de Boca . Lo hizo durante el Gran Premio de Brasil, donde apareció con la camiseta del equipo para acompañarlo desde la distancia cuando definía el título de Liga Profesional, y otras oportunidades donde utilizó gorra con el escudo. Este fin de semana estará nuevamente en una encrucijada: mientras estará disputando el Gran Premio de Las Vegas, el xeneize estará disputando la final de la Copa Sudamericana.

Ya en el contexto de un nuevo GP, el piloto de Alpine reveló el método que aplicará para ir sabiendo cómo le está yendo al equipo en la final del certamen internacional.

"Este fin de semana habrá que bancar de vuelta, de la misma manera. Cuando me baje del auto, vamos a estar ahí bien pendientes”, contó en su relato el piloto. Cabe destacar, que en la definición por el torneo doméstico, ya había sido visto siguiendo el desarrollo de la final.

“En la bandera roja, cuando paramos ahí en México, me iban diciendo el resultado: ‘Ganó Boca’, me actualizaban. Me subí al auto motivado”, contó sobre cómo vivió la anterior definición.

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Qué dijo Colapinto sobre sus expectativas para Las Vegas

Más allá del mundo xeneize, el piloto habló sobre lo que podría ocurrir en pista: "Es un circuito diferente, muy particular, creo, en comparación con el resto del año. Es una carrera bastante singular en general. Los factores, el clima, la manera en que está hecho el circuito, el asfalto. Todo es diferente a lo que estás acostumbrado durante el año. Así que es como empezar desde cero. Y eso a veces es bueno para ver cómo reaccionan los otros autos y qué equipo consigue entenderlo primero”, explicó el argentino ante la prensa.

Por otra parte, habló sobre las bajas temperaturas: "Normalmente nos quejamos del calor, así que un poco de frío probablemente no venga mal. Pero va a hacer mucho frío. Y creo que estos autos, y también estos neumáticos, son realmente sensibles cuando están por debajo de la temperatura adecuada y del rango objetivo".

El cronograma y horarios para la Fórmula 1

Jueves 19

Práctica libre 1: 21.30hs

Viernes 20 de noviembre

Prácticas Libres 2: 01.00hs

Prácticas Libres 3: 21.30hs

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 01.00hs

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 01.00hs

Por dónde se puede ver en Argentina

La actividad de la 21ª fecha de la F1 se podrá ver por Fox Sports, y el streaming, en Disney+ Premium.