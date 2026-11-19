Conmebol entregará un suculento monto en dólares al ganador de la final entre Boca y Atlético Mineiro el próximo sábado.

La Copa Sudamericana no solamente pondrá en juego un título internacional. También habrá una recompensa económica capaz de modificar los planes de cualquier mercado de pases. El campeón de la edición 2026 embolsará 10 millones de dólares , una cifra histórica para el segundo certamen más importante de clubes de Sudamérica y que permite dimensionar el dinero que estará en juego entre Boca y Atlético Mineiro.

El premio que entregará la CONMEBOL representa una oportunidad importante para el ganador, especialmente pensando en la próxima temporada.

Este año el campeón recibirá 4,5 millones de dólares más de los que obtuvo en 2025 Lanús al conquistar el torneo en Asunción. El subcampeón también verá incrementado su premio, pasando de 2 millones de dólares a 2,5 millones.

Arrancó la Copa Sudamericana

Para tener una referencia de lo que significa semejante cantidad de dinero en el fútbol argentino, alcanza con repasar algunas de las transferencias más importantes de los últimos mercados.

En 2025, tanto Boca como River realizaron apuestas fuertes por futbolistas que regresaban desde el fútbol estadounidense. Alan Velasco y Sebastián Driussi costaron alrededor de 10 millones de dólares cada uno, exactamente el mismo monto que recibirá el campeón de la Sudamericana.

En el caso del Xeneize, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme desembolsó esa cifra para comprar el pase de Velasco al FC Dallas. El volante ofensivo había sido una de las grandes figuras de Independiente antes de emigrar a la MLS y llegó a La Bombonera con expectativas muy altas. Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de justificar semejante inversión. Las lesiones, la irregularidad y la falta de continuidad le impidieron consolidarse como una pieza determinante.

River, por su parte, hizo un esfuerzo económico similar para repatriar a Driussi desde Austin FC. El delantero, surgido de las inferiores del Millonario, regresó con el respaldo de su trayectoria y el recuerdo de sus anteriores etapas en Núñez. Sin embargo, tampoco logró ofrecer la continuidad que se esperaba de un refuerzo de ese costo. Los problemas físicos condicionaron su segundo ciclo, aunque sus números goleadores fueron superiores a los de Velasco.

Ambos futbolistas acumularon recorridos diferentes, pero con el factor común de no cumplir con lo que se esperaba. Driussi se lesionó mucho, inclusive en partidos importantes, como los Superclásicos, mientras que Velasco tuvo muchas chances, pero nunca jugó un partido por arriba de los 6 puntos ni fue constante de un partido a otro.

Un premio que puede cambiar un mercado de pases

Los 10 millones de dólares que entregará la CONMEBOL permitirían afrontar una operación de la magnitud de cualquiera de esas dos incorporaciones. También representan una cifra con la que se podría construir una estrategia diferente: distribuir el presupuesto entre varios refuerzos, cubrir distintas posiciones y darle mayor profundidad al plantel.

La comparación sirve para entender el peso del dinero que estará en juego en Barranquilla. En un fútbol argentino condicionado por la economía y la dificultad para competir con los mercados extranjeros, una recompensa de estas características puede marcar diferencias.

Además, el premio no será el único ingreso del ganador. Boca ya acumuló una importante suma por su participación en la Libertadores y la Sudamericana, mientras que el título de la Tabla Anual también garantizará un lugar en la fase de grupos de la Libertadores 2027.

Diez millones de dólares equivalen a un refuerzo de jerarquía en el mercado argentino. Boca y Atlético Mineiro buscarán quedarse con el trofeo, pero también con una recompensa que puede convertirse en una herramienta fundamental para planificar el futuro.