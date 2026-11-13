Milo J tuvo una noche histórica en los Latin Grammy y compartió escenario con Gustavo Santaolalla

Milo J protagonizó una de las noches más importantes de su carrera en los Latin Grammy 2026 . El artista argentino llegó a la ceremonia con grandes expectativas y terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la premiación , gracias al reconocimiento que recibió por sus trabajos musicales y a una presentación que reunió a destacadas figuras de la música latinoamericana.

La celebración tuvo lugar este jueves 12 de noviembre en Las Vegas y contó con una primera instancia de premiación durante la ceremonia Premiere. Allí, el músico de Morón vivió distintos momentos de emoción , compartió escenario con colegas y dejó varios mensajes dedicados a sus raíces y al folclore argentino.

Uno de los primeros momentos destacados llegó con el premio a Mejor Interpretación Urbana por “Gil” , la colaboración que Milo J realizó junto a Trueno . Los dos artistas subieron al escenario para recibir la distinción y compartieron unas palabras frente al público.

“Quiero agradecerle por sumarse a la canción. Es un tema que habla de la traición, de la mentira; irónicamente ganamos un Grammy con esto”, expresó Milo J, antes de darle lugar a su compañero. Trueno también aprovechó la oportunidad para celebrar el reconocimiento y destacar la presencia argentina en la ceremonia. “Aguante Milito, Argentina está en la casa”, manifestó.

Milo J ganó por su álbum La Vida Era Más Corta

Otro de los grandes momentos de la noche fue cuando el cantante recibió el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Folclórica por La Vida Era Más Corta. En esta oportunidad, estuvo acompañado por su madre y por los productores Santiago Alvarado y Santiago Ruiz.

Emocionado por la distinción, Milo destacó lo que significaba obtener un reconocimiento de esas características teniendo en cuenta su procedencia y su vínculo con la música: “Del lugar de donde vengo, que es Morón, y del género del que vengo, ganar este premio del folclore me vuela la cabeza”, afirmó.

También reconoció el trabajo colectivo detrás del disco: “Nosotros tres le dimos forma a esta cosa, pero creo que el mensaje le llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante”. Durante su discurso, mencionó a los artistas que formaron parte del proyecto, entre ellos Trueno, Paula Prieto, Soledad Pastorutti, Silvio Rodríguez y Mercedes Sosa, a quien recordó como “la gran Mercedes Sosa que está en el cielo”.

Para cerrar, dejó una frase que resumió el espíritu de su celebración: “Aguante el folclore, aguante Argentina, aguante estos dos muchachos y aguante La Vida Era Más Corta”. El álbum también obtuvo el reconocimiento a Mejor Diseño de Empaque, compartido con el director de arte Camilo Joaquín Villarruel.

La presentación de Milo J junto a Agarrate Catalina y Gustavo Santaolalla

La música también tuvo su espacio durante el espectáculo. Milo J compartió una presentación con Agarrate Catalina y Gustavo Santaolalla, en una combinación que puso en primer plano los sonidos y las raíces latinoamericanas.

Antes de comenzar, uno de los integrantes de la murga uruguaya presentó al cantante con unas palabras dedicadas a su trayectoria y a su identidad artística: “Venimos del sur del tiempo, pardos mestizos y rubios trepados al mismo viento. Felices en el intento de acompañar sus canciones negras, blancas y marrones con el barrio como norte, pegado en el pasaporte junto a nuestros corazones. De Morón al mundo entero”.

Además, agregó: “Con su banda excepcional se fabricó un carnaval de ritmo de tierra y cuero, que nos encuentra defendiendo en cada nota la enorme fuerza que brota desde América Latina. Qué honor para Agarrate Catalina cantar junto a Milo J”.

Luego, recorrieron los pasillos del teatro mientras interpretaban “Solifican12” y compartían el momento con las cámaras. Al finalizar, Santaolalla tomó su charango y comenzó a tocar los primeros acordes del siguiente tema. Desde el techo de una pequeña casa, Milo aprovechó para dedicarle un saludo a su colega: “Un abrazo a mi amigo Trueno que lo está viendo”. Inmediatamente después, presentó “Gil”, la canción que comparte con el artista de La Boca.

El emotivo mensaje de Milo J al recibir otro reconocimiento

La celebración tuvo otro momento especial cuando Milo J y su equipo recibieron el premio a Grabación del Año. Ovacionado por el público, el cantante volvió a subir al escenario y compartió unas palabras cargadas de emoción: “Niño, vamos a decir que es la canción que hoy en día de la que más orgulloso y por la cual se me da un premio. Quiero que todas las personas que hoy les falta alguien, que alguien los está viendo, no importa que esté en este plano o en el otro. Aguante el folclore argentino y la música argentina. Felicidades a todos los nominados de la terna”.

El look que eligió Milo J para los Latin Grammy 2026

Además de su desempeño musical, el artista llamó la atención durante su paso por la alfombra roja con una propuesta de estilo sobria y urbana. Eligió un blazer amplio en tono marrón oscuro o bordó, combinado con una camisa gris de cuello clásico.

Completó el conjunto con un cinturón negro de hebilla dorada, pantalones negros de pierna ancha y zapatos de suela gruesa, que incorporaban detalles multicolores en la parte superior. De esta manera, Milo J tuvo una noche consagratoria en Las Vegas, con una celebración que trascendió los reconocimientos individuales y se convirtió en una reivindicación de sus raíces, la música argentina y el folclore.