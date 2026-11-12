El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino: "Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir".

La reconocida cantante de cumbia, Gladys La Bomba Tucumana , atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su sobrino Ian , de apenas 12 años.

La cantante decidió expresar su tristeza públicamente a través de las redes sociales y le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram , donde recordó el cariño que los unía y el enorme vacío que dejó su partida.

A través de una publicación cargada de emoción, la artista tropical manifestó la angustia que siente toda su familia y la dificultad de aceptar una pérdida tan temprana. Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y acompañamiento. “Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar”, escribió Gladys la Bomba Tucumana al comienzo de su despedida.

Conmovida por la pérdida, la cantante destacó el amor que siempre rodeó al pequeño y aseguró que su recuerdo permanecerá presente en cada integrante de la familia. “Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia”, expresó.

En otro fragmento de su publicación, La Bomba Tucumana recurrió a su fe para pedir por el descanso de Ian y encontrar consuelo frente a la tragedia. “Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros. Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia”, manifestó.

Finalmente, la cantante cerró su mensaje con unas palabras que reflejaron el profundo vínculo que mantenía con su sobrino: “Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito. Te ama la tía, mi ojitos verdes… nos dejaste devastados, bebé”.

La bronca de Gladys La Bomba Tucumana contra Marcelo Polino

Gladys “La Bomba Tucumana” protagonizó un fuerte cruce con Marcelo Polino luego de que el periodista cuestionara sus declaraciones sobre las dificultades para mantener su local gastronómico. La cantante lo calificó de “recontra desubicado” y defendió su postura política, al remarcar que se identifica con el justicialismo y que conoce las necesidades de quienes no llegan a fin de mes.

El enfrentamiento comenzó después de que el comunicador, en Desayuno Americano, ironizara sobre la situación de la artista y le sugiriera repartir empanadas en la calle. Además, cuestionó a distintos artistas por no haberse pronunciado durante el gobierno anterior. En ese sentido, la artista respondió que el conductor debería investigar de qué Estado vivió ella alguna vez y cuestionó sus opiniones sobre su realidad económica.

“Yo soy justicialista y me hago cargo. Ya que él es periodista, entre comillas porque hace chimentos, que averigüe”, sostuvo la intérprete de La Pollera Amarilla, quien también reivindicó sus 45 años de trayectoria. Al mismo tiempo, marcó que expresa públicamente sus convicciones políticas y aseguró estar orgullosa de su forma de vida, mientras cuestionó que Polino opinara sobre su situación sin conocerla.

La cantante también rechazó la idea de que deba regalar comida frente a su comercio y aseguró que durante años ayudó a personas necesitadas en Tucumán. “No tengo ningún comedor, pero siempre ayudé a mi provincia”, afirmó. Gladys sostuvo además que, si bien no suele hacer públicas esas acciones, continúa colaborando y conoce de cerca las dificultades económicas.