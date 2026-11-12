La impactante casa nueva de Úrsula Corberó y Chino Darín en Madrid: un terreno de 600 metros cuadrados, alejado del bullicio

La pareja inició una nueva vida en otro domicilio con el que buscaron alejarse de los ruidos del centro tras la llegada de su hijo Dante. Los detalles de la casa y sus antiguas viviendas.

El Chino Darín vive un presente soñado, con un buen presente laboral pero también formando una importante vida junto a su familia, conformada por la actriz española Úrsula Corberó y su hijo Dante, nacido el 9 de febrero del corriente año para darle el título de abuelo a Ricardo Darín . Ambos planificarían una vida lejos de Argentina y empiezan a delinear su camino en España.

Lo que si saben a la perfección es que en suelo español quieren salir un poco más del centro de atención que genera en la ciudad la figura pública de ambos. Quedó en claro con una decisión fuerte para su día a día: dejaron de vivir en el centro de Barcelona y Madrid, dos de las ciudades que frecuentan, para pasar a vivir en un tremendo chalé a las afueras de la capital española.

Según reveló El Mundo, con información de Vanitatis, se trata de un espacio de 600 hectáreas a las afueras de Madrid , una opción que contemplaron con mayor fuerza tras el nacimiento de su hijo. Su intención es escapar al bullicio. Previo a esta salida para las zonas alejadas de la ciudad, vivían en un piso ubicado en el Distrito Centro de Madrid y, también, vivían temporalmente en Barcelona en un piso de 400.000 euros que compró la actriz.

Entre la información revelada, contaron que la nueva edificación que habitan está construida enun solar de 1.000 metros cuadrados que la española compró en 2020 con ganancias por lo hecho en La casa de papel, serie que ganó protagonismo en el mundo y la catapultó a la fama con solidez. En sus redes sociales, Úrsula mostró detalles de la nueva vivienda que soñaba para cuando agrande la familia.

La casa cuenta con un amplio espacio. También ambientes de color blanco, que le otorgan mayor tamaño visual a la casa, y predomina el verde de la naturaleza en la zona. Una adquisición que lo aleja del bullicio y los conecta con la naturaleza, en un momento donde las miradas están puestas solo en su hijo.