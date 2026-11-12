Sofi Martínez quedó muy movilizada por una experiencia junto al Papa: "Difícil de explicar"

Sofi Martínez atravesó una jornada que difícilmente olvidará. Acostumbrada a cubrir grandes acontecimientos y protagonizar momentos destacados en su carrera profesional, la periodista fue parte de una convocatoria que reunió a miles de personas y que estuvo marcada por la emoción, la alegría y la espiritualidad .

A través de sus redes sociales , compartió algunas imágenes de lo que ocurrió durante el encuentro y abrió su corazón para contar cómo vivió desde adentro una experiencia que, según reconoció, le resultó difícil de expresar con palabras.

La periodista estuvo a cargo de la conducción de la multitudinaria vigilia previa a la misa del Papa León XIV , un encuentro que convocó a más de un millón de jóvenes. Junto a Nacho Girón y Tati Roust , acompañó una celebración que tuvo como escenario una de las convocatorias más significativas de la visita del Sumo Pontífice.

En su publicación de Instagram, Martínez describió una escena que la conmovió especialmente y que quedó grabada en su memoria: "Estoy parada con los ojos cerrados. Por un minuto no miro a la multitud que está adelante mío. Son más de 1 millón de jóvenes cantando 'Vida en Abundancia' a pocos minutos de que entre el Papa en el Papamóvil. La gente se abraza y canta, y piensa en anda a saber qué. Los abro. Y no lo puedo creer".

La reflexión de la periodista sobre la fe y la unión colectiva

La comunicadora también reconoció que la magnitud de lo que había vivido superaba cualquier intento de explicación, incluso desde su formación como periodista: "Lo de ayer fue demasiado potente y poderoso como para encontrarle palabras, y eso que una periodista debería poder hacerlo. Fue energía de amor y alegría, de creer en un presente mejor para mi y para nosotros. De gratitud. Fue un abrazo colectivo difícil de explicar, y la profunda felicidad de ser parte de eso todos juntos. Más allá de que cada uno cree en lo que quiere, hay algo que sin dudas conmueve: la fe de una multitud", aseguró.

En su reflexión, Sofía puso el foco especialmente en el protagonismo de los jóvenes y en el sentimiento de pertenencia que se generó durante la convocatoria. Para ella, más allá de las creencias individuales, la posibilidad de compartir una experiencia de semejante magnitud fue uno de los aspectos más movilizadores de la jornada.

Finalmente, la periodista dedicó unas palabras a quienes hicieron posible el encuentro y a sus compañeros de conducción: "Y en este caso, de nuestro pueblo. De tantos jóvenes. Condujimos con Nacho Girón y Tati Roust una vigilia que quedara marcada en mi corazón de por vida. Gracias a todos los que estuvieron ahí y nos permitieron acompañar una tarde tan especial. Me llenó el alma", concluyó, visiblemente emocionada por haber sido parte de un acontecimiento que recordará para siempre.