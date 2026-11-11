Más de 6 millones de argentinos participaron de las misas del Papa León XIV: "Fue una de las mayores movilizaciones"

El vocero presidencial Adrián Ravier dio detalles acerca de lo que fue la visita del Pontífice en la Argentina.

Este miércoles por la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier llevó adelante una conferencia de prensa donde habló sobre la visita del Papa León XIV en Argentina.

El Sumo Pontífice partió hoy a las 14 horas rumbo a Perú , tras cuatro días de intensas actividades en distintas partes del país.

"Se trata de la primer visita de un Papa nuestro país desde aquella de Juan Pablo II en 1987. A lo largo de estas jornadas, millones de argentinos tuvieron la posibilidad de ver y escuchar las palabras del Santo Padre", destacó el funcionario.

"Fue un evento que mostró la profunda fe del pueblo argentino y su compromiso con ideales que transcienden la vida cotidiana. Esta visita es un hecho histórico. Es un hecho de relevancia para un país como el nuestro con profunda raíz católica", aseguró.

El Papa León XIV celebró su última misa en la Argentina con una casulla especial inspirada en la Virgen de Luján.

Asimismo, Ravier detalló que el evento de mayor concurrencia fue la misa de este miércoles a la mañana - última actividad del Papa -frente a la Basílica de Luján, a las que asistieron alrededor de 2 millones de personas.

"En total más de 6 millones de argentinos participaron de los encuentros, fue una de las mayores movilizaciones de nuestra historia", afirmó.

"A su Santidad gracias por venir, y queremos pedirle que rece por la Argentina como hacemos nosotros. Hay pocas causas que unen tanto a los argentinos como la fe, el patriotismo y la defensa de lo nuestro", agregó el vocero.

"Este país desde ahora tiene dos Papas", el último mensaje de León XIV tras su visita a la Argentina

A través de su cuenta de X, el Papa León XIV dejo un mensaje a la Argentina, luego de cuatro días de actividades religiosas en diversos puntos del país. Recordó al Papa Francisco y mostró su gratitud por el cariño recibido.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco", comenzó su mensaje. Y sumó: "Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

"Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluyó.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina! #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

Alrededor de las 14 horas, el Sumo Pontífice partió hacia Perú tras una emocionante despedida en el aeropuerto de Ezeiza.

El Papa León XIV vuelve al país donde vivió casi 20 años

El arribo a la Base Aérea del Callao está previsto para las 19.30 horas de la Argentina (17.30 en Perú). Después tendrá una ceremonia de bienvenida, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori y pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos.

Una de las escalas que genera preocupación es Cusco, situada a casi 3.400 metros sobre el nivel del mar. La visita a la altura llegará a menos de un mes de la operación pulmonar a la que se sometió el Pontífice en Roma.

El reencuentro con Chiclayo será el viernes 13 de noviembre. La agenda incluye una misa en las Pampas de Pimentel, una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y reuniones con representantes de la Iglesia y de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

El papa León XIV al partir de Roma el 6 de noviembre para iniciar su gira por América Latina. (Foto: Vatican Media).

El sábado 14 de noviembre continuará con actividades en Santa Cruz de Succhabamba, ubicada a unos 2.035 metros de altura, y en Zaña. La despedida de Perú está prevista para el lunes 16, con una misa en la Base Aérea Las Palmas y el vuelo de regreso a Roma desde el Callao.

La jornada del domingo 15 concentrará varios traslados. Por la mañana llegará a Cusco, donde tendrá un encuentro en Saqsaywaman y rezará el Ángelus frente a la Catedral. Después volará a Pucallpa, en la Amazonía, para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa. Esa noche regresará a Lima.