"Este país desde ahora tiene dos Papas", el último mensaje de León XIV tras su visita a la Argentina

El Sumo Pontífice dejó un mensaje tras partir hacia Perú, donde tuvo un recuerdo de Francisco y agradeció al país por el recibimiento.

Las tres misas que realizó en el país convocaron más de 5 millones de personas.

A través de su cuenta de X, el Papa León XIV dejo un mensaje a la Argentina, luego de cuatro días de actividades religiosas en diversos puntos del país. Recordó al Papa Francisco y mostró su gratitud por el cariño recibido.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina , cuna de nuestro querido Papa Francisco", comenzó su mensaje. Y sumó: "Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

"Sigamos unidos en Cristo , rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluyó.

Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción.… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 11, 2026

Las tres misas que realizó en el país convocaron más de 5 millones de personas, la última en la Basílica de Luján fue una de las más convocantes.

Alrededor de las 14 horas, el Sumo Pontífice partió hacia Perú tras una emocionante despedida en el aeropuerto de Ezeiza.

El Papa León XIV vuelve al país donde vivió casi 20 años: así será su regreso a Perú

El arribo a la Base Aérea del Callao está previsto para las 19.30 horas de la Argentina (17.30 en Perú). Después tendrá una ceremonia de bienvenida, se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori y pronunciará un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y diplomáticos.

Una de las escalas que genera preocupación es Cusco, situada a casi 3.400 metros sobre el nivel del mar. La visita a la altura llegará a menos de un mes de la operación pulmonar a la que se sometió el Pontífice en Roma.

León XIV fue operado el 13 de octubre en el hospital Gemelli. Durante la intervención le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y el estudio del tejido confirmó un adenocarcinoma pulmonar, según el comunicado de sus médicos difundido por el Vaticano.

El papa León XIV al partir de Roma el 6 de noviembre para iniciar su gira por América Latina. (Foto: Vatican Media).

El 21 de octubre, los resultados definitivos confirmaron que la enfermedad estaba localizada. La evaluación oncológica posterior concluyó que no necesitaba tratamientos adicionales. Cinco días después, la Santa Sede ratificó el programa de la gira por Uruguay, la Argentina y Perú.

Al comenzar el viaje, el Papa habló de su recuperación y agradeció al equipo médico que lo acompañaba. "Creo que estoy bastante bien de salud", expresó durante el vuelo de Roma a Montevideo, el 6 de noviembre.

La jornada del domingo 15 concentrará varios traslados. Por la mañana llegará a Cusco, donde tendrá un encuentro en Saqsaywaman y rezará el Ángelus frente a la Catedral. Después volará a Pucallpa, en la Amazonía, para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrar una misa. Esa noche regresará a Lima.

El regreso a Chiclayo

El vínculo de Prevost con Perú comenzó en el año 1985, cuando llegó como misionero agustino a Chulucanas. Más tarde desarrolló tareas pastorales y de formación en Trujillo. En 2014, Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo y al año siguiente asumió como obispo de esa diócesis, que condujo hasta 2023.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana, que mantiene junto con la estadounidense. Durante el vuelo que abrió esta gira, describió a Perú como "uno de mis muchos hogares" y expresó su alegría por volver.

El reencuentro con Chiclayo será el viernes 13 de noviembre. La agenda incluye una misa en las Pampas de Pimentel, una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y reuniones con representantes de la Iglesia y de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.