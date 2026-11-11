El Papa León XIV sorprendió en Luján con un emotivo homenaje: los detalles de la túnica especial que usó

Frente a una multitud, el Pontífice encabezó la misa de despedida y eligió una indumentaria confeccionada especialmente.

El Papa León XIV celebró su última misa en la Argentina con una casulla especial inspirada en la Virgen de Luján.

El Papa León XIV sorprendió durante su última misa en la Argentina al lucir una túnica especial, con detalles que combinaron la tradición religiosa y los colores patrios . La elección de la vestimenta no pasó inadvertida entre los miles de fieles que se acercaron a la Basílica.

La celebración en Luján marcó uno de los momentos más significativos de la visita del Pontífice al país. Frente a una multitud, el Papa encabezó la misa de despedida y eligió una indumentaria confeccionada especialmente para las ceremonias religiosas del santuario.

La prenda, una casulla con los colores celeste y blanco , reproduce los tonos del manto de la patrona de los argentinos y de la bandera nacional . Además, la Basílica de Luján es una de las pocas del mundo que cuenta con una casulla y una mitra propias. Se trató de un homenaje a la Virgen de Luján

Los detalles de la túnica del Papa León XIV

La imagen de la Virgen del Luján, bordada en la prenda, acompañó al Pontífice en el altar. También la mitra, especialmente diseñada, repetía los tonos del manto mariano. El detalle no pasó inadvertido entre los fieles, que siguieron la ceremonia con la emoción propia de una despedida.

El Papa León XIV celebró su última misa en la Argentina con una casulla especial inspirada en la Virgen de Luján.

Según explicó el historiador Eduardo Lazzari: se trata de un cambio notable respecto de las casullas que el Papa lució durante estos días. “Luce una casulla con los colores del manto de la Virgen de Luján”, señaló.

Y recordó que prendas de este tipo suelen usarse en forma exclusiva en la Basílica de Luján y en la de Santa Rosa de Lima. No todas las iglesias del mundo, remarcó, cuentan con casullas propias.

Lo singular es que estas vestiduras no respetan los colores litúrgicos habituales: el verde, el morado, el rojo y el blanco. Para Lazzari, es una distinción que la Virgen le hace al Papa: que él use su color. Una forma de decir que en su casa, el visitante también es agasajado.

La tradición tiene raíces profundas. En las celebraciones marianas se utilizan, por norma, vestiduras blancas. Sin embargo, España y los territorios que fueron virreinatos de la Corona española gozan de un privilegio: el uso del celeste, color del cielo, símbolo de pureza y tradicionalmente asociado a la Virgen, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y en los sábados en que se celebra la misa votiva.

Suele afirmarse que ese privilegio fue concedido a España por la Sagrada Congregación de los Ritos, en reconocimiento a su defensa y difusión de la devoción a la Inmaculada. Los monarcas hispanos no solo pusieron al reino bajo ese patronazgo, sino que pidieron en numerosas ocasiones a los papas que definieran el dogma.

La orden franciscana, por su defensa de la Inmaculada, también lo comparte, al igual que Alemania en algunas fiestas y ciertas diócesis de Nápoles. En el resto del mundo, el uso está vedado.

El contraste con los días previos resulta elocuente. En Córdoba, León XIV celebró ante una multitud en la Fábrica Argentina de Aviones con una casulla color marfil y un galón dorado, inspirada en los pisos y las bóvedas de la Catedral, obra del joven sastre puntano Tomás Valentín Gómez.

En Luján, en cambio, el protagonismo fue del celeste y blanco. Fue el último gesto de un viaje que se cerró, como tantas historias argentinas, bajo el manto de la Virgen.