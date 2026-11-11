Cómo está hoy Aurora, la hija de Felipe Colombo: cumplió 17 años y sorprendió a todos

El actor destacado de Rebelde Wey y Chiquititas mostró imágenes en su cuenta personal de Instagram de su hija.

Felipe Colombo sorprendió en las redes sociales con un posteo más que especial. Es que aquella figura que supo brillar con su papel en Rebelde Wey y Chiquititas, dos ciclos que quedaron en la historia de la televisión y dejó una imagen de su juventud, creció y lleva consigo una vida de adulto. Disfruta de su familia, principalmente de su hija Aurora, de 17 años y fruto de su relación con Cecilia Coronado.

En las últimas horas compartió imágenes que dejaron expuesto el paso del tiempo y el crecimiento de su hija. Lo hizo en sus redes sociales, mostrando momentos que quedaron grabados en la vida de la adolescente.

“17 años, ¡es un buen tramo! ¡No es poco! ¡Te amo desde antes de todo esto y te amo más aún después! Me caes bien, Aurora… sos lo más (¡y te amo más que a nada en el mundo!)”, escribió en su cuenta personal. Cabe destacar que la joven no muestra su vida en público y mantiene un perfil más privado, por lo que se desconoce cuáles son sus elecciones con respecto a la vida profesional.

Los comentarios que recibió el posteo en redes sociales

En ese posteo especial, recibió el mensaje de su compañero Benjamín Rojas: “Hermosa Aurora. Todavía recuerdo la noche que me llamaste y me dijiste: ‘¡Voy a ser papá!’”.

A su vez, también escribió Celeste Cid: “Feliz cumple, Aurora, y a tu mamá y papá, que son muy genios. Feliz cumple, familia”.

Las fotos publicadas

¿Cómo está Carmen Barbieri? Fede Bal habló luego de que su mamá fuera diagnosticada con COVID-19

La salud de Carmen Barbieri volvió a generar preocupación luego de una nueva complicación que obligó a modificar el panorama sobre su recuperación. La conductora, que permanece internada en una clínica del barrio porteño de Belgrano, recibió un resultado médico que sorprendió incluso a su hijo, Federico Bal, quien horas antes había descartado que se tratara de ello.

La confirmación llegó este sábado y fue la propia artista quien se comunicó con Federico para contarle las novedades. De esta manera, se conoció que Barbieri atraviesa un nuevo contagio de COVID-19, después de haber cursado la enfermedad durante la semana anterior.

Federico Bal confirmó el nuevo diagnóstico de Carmen Barbieri

Desde Costa Rica, donde se encuentra por compromisos laborales, Federico Bal había salido a aclarar las primeras versiones sobre el estado de salud de su madre. En ese momento, explicó que el motivo de la internación estaba relacionado con una infección urinaria y descartó que hubiera contraído nuevamente coronavirus.

Sin embargo, horas más tarde, el propio actor confirmó que el resultado del último análisis había dado positivo. Según relató, fue Carmen quien le comunicó la noticia durante una conversación telefónica. Al preguntarle si tenía COVID, recibió una respuesta afirmativa: “Le dieron el resultado de COVID hoy”, precisó Federico, quien también había hecho referencia al contagio que su madre atravesó pocos días antes: “Tuvo también, hace una semana. Viene de una racha de mierda, pobre”. Así, la conductora acumula un segundo diagnóstico positivo en menos de dos semanas, en medio de un período marcado por distintos inconvenientes de salud.

Las complicaciones médicas que atravesó en las últimas semanas

El nuevo contagio se suma a una serie de episodios que afectaron el bienestar de Barbieri desde fines de octubre. En aquel momento, la conductora había presentado un cuadro que combinó broncoespasmo, meningitis y coronavirus, además de registrar picos de fiebre que alcanzaron los 40 °C.

Después de varios días de reposo, intentó regresar a sus actividades habituales al frente de Con Carmen, el ciclo que conduce por El Nueve. Sin embargo, cuando estaba por trasladarse al canal, sufrió una nueva descompensación que le impidió retomar su trabajo: “Me bajó la presión y casi me desmayo. No paro de toser por mi broncoespasmo, me tiene sin aire. Ahora estoy en la cama esperando a mi médico”, había contado en aquel momento.

El episodio que obligó a suspender su regreso a la televisión

Gaby, su asistente, también aportó detalles sobre lo ocurrido durante esa jornada. Según explicó, Carmen había llegado hasta el vehículo para dirigirse al canal, pero comenzó a sentirse mal y tuvo que regresar a su habitación para descansar y solicitar asistencia médica. La propia artista describió lo sucedido en un mensaje que le envió al periodista Pampito: “Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé, me mareé tanto que se me nubló todo”.

Desde entonces, su evolución estuvo marcada por períodos de mejoría y nuevas recaídas. La internación de este sábado y la confirmación de un segundo resultado positivo de coronavirus se suman a ese complejo historial reciente, mientras continúa bajo atención médica.