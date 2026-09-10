Carmen Barbieri sin filtros contra la novia de Fede Bal: "Me sacó a mi hijo y el personaje de Úrsula"

Este miércoles 9 de septiembre, Carmen Barbieri protagonizó un particular momento durante su visita a Sería Increíble, el ciclo de OLGA . La conductora decidió comunicarse en vivo con su hijo, Federico Bal , y aprovechó la conversación para hacerle un inesperado reclamo relacionado con Evelyn Botto .

Todo comenzó cuando Barbieri quiso saber dónde había pasado Federico Bal la Navidad del año pasado y con quién. La pregunta, que parecía formar parte de una charla distendida, rápidamente derivó en un reclamo de la conductora hacia su hijo: “¿Dónde pasaste el 24 de diciembre pasado y con quién?”, le consultó Carmen al actor durante el programa. Federico respondió: “En Nueva York con mi novia”.

La respuesta no pasó inadvertida para Barbieri, quien inmediatamente le recordó un supuesto acuerdo que ambos tenían respecto de aquel viaje. “¿A mí dónde me dejaste? ¿No habíamos quedado que íbamos a Nueva York juntos? ¿Por qué me dejaste? No te lo voy a perdonar nunca”, expresó la conductora, visiblemente indignada.

El reclamo de Carmen Barbieri contra Evelyn Botto

Ante la intensidad del planteo de su madre, Federico Bal intentó ponerle humor a la situación y le pidió que bajara el tono del reclamo: “Es muchísimo, mamá, es muy temprano para este reclamo”, respondió el actor.

Sin embargo, Carmen Barbieri continuó con su descargo y apuntó directamente contra Evelyn Botto, a quien responsabilizó, en tono de reproche, por haber quedado fuera de aquel viaje y también por una situación laboral vinculada a su hijo: "Me dejaste por Eve, Eve me sacó a mi hijo y al personaje de Úrsula en La Sirenita, ¿qué más quiere? ”, lanzó Barbieri durante la comunicación en vivo.

La frase generó uno de los momentos más llamativos de la participación de la conductora en Sería Increíble, ya que combinó una anécdota familiar con una referencia al ámbito profesional de Federico Bal. El intercambio dejó en evidencia, una vez más, el particular vínculo entre madre e hijo, marcado por la confianza y las bromas, aunque en esta oportunidad Carmen Barbieri aprovechó la presencia de Federico al aire para plantearle un reclamo que, según sus propias palabras, todavía no habría olvidado.