Espectáculos La Mañana Yanina Zilli Los romances desconocidos de Yanina Zilli: Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo

La ex Gran Hermano habló en el programa LAM sobre sus romances y no se guardó nada. Qué dijo sobre la lista con nombres fuertes. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







Los romances desconocidos de Yanina Zilli: Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo

Yanina Zilli no tuvo ningún tipo de filtro cuando habló sobre los romances que tuvo en su vida. No escatimó en nombres y reveló que estuvo con distintas figuras del mundo del espectáculo como también deportistas con los que habría tenido un vínculo en su vida. En el programa LAM (América TV), repasó el listado que le expusieron en el programa donde sonaron nombres fuertes.

Es que la exvedette habló sobre un supuesto vínculo con el cantante Luis Miguel. En su relato contó que la actriz Silvia Pérez, quien no era su amiga, la invitó a un evento donde coincidiría con él: "Hay un evento, va a estar Luis Miguel", le dijeron a ella. Esa advertencia no quedó ahí, y la historia, según su relato, habría terminado con él recostado y mirándola con asombro: "No lo puedo creer", le habría dicho el cantante mexicano mientras le miraba la cola

“Este Luis Miguel me parecía medio insulso”, reveló. Luego en su relato, también afirmó que se vinculó con Diego Armando Maradona, una de las figuras más reconocidas a nivel mundial por su nivel futbolístico. Al mismo lo habría conocido por una salida nocturna en la que estaba Guillermo Cóppola, quien supo ser representante del jugador: "Con Diego fue más de charla", contó. Luego, reveló: “Fueron muchas charlas y, cuando estaba en Miami, hasta lo soñé".