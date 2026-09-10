Gran preocupación por la salud del Pocho Lavezzi: el video que encendió las alarmas

El exfutbolista apareció en un homenaje en Nápoli y preocupó a sus seguidores por los extraños movimientos de su cuerpo.

Lavezzi fue homenajeado por el club italiano debido a su notable desempeño y los buenos recuerdos dejados entre los hinchas.

Gran preocupación se generó en las últimas horas al conocerse un video que muestra a Ezequiel "Pocho" Lavezzi durante una visita al club Napoli, donde un temblor visible mientras hacía una entrevista captó la atención de los seguidores.

Lavezzi, quien fue homenajeado por el club italiano debido a su notable desempeño y los buenos recuerdos dejados entre los hinchas, generó una ola de preocupación en redes sociales por algunos movimientos y temblores que presenta el argentino.

Cabe recordar que meses atrás el exfutbolista de 41 años fue internado y sometido a un tratamiento de salud que implicó una internación en una clínica especializada en salud mental, debido al problema que atraviesa por adicción a las drogas .

Algunos usuarios relacionaron esos movimientos con una posible medicación que estaría tomando, aunque esa versión no fue confirmada desde el entorno del exfutbolista. Otros consideraron innecesario exponerlo en plena recuperación.

Ante las preguntas que se repetía entre los usuarios de la red social X, Laura Ubfal contó desde su sitio web qué se sabe acerca del tratamiento del exdelantero de 41 años.

"Pocho vino haciendo un tratamiento de rehabilitación y seguramente el tema podría tener que ver con la medicación indicada", sostuvo la periodista ante las preguntas que se multiplicaron en las últimas horas por la salud del exjugador de la Selección Argentina.

El Pocho Lavezzi y su lucha contra las adicciones

Tiempo atrás, en una entrevista con Miguel Granados en OLGA, Lavezzi explicó que una conversación con su hijo fue determinante para tomar la decisión de pedir ayuda.

"Dije 'No le puedo cagar la vida a mi hijo'. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias", había relatado el ex jugador.

"Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas que vos decís: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo'", recordó sobre la charla clave que lo llevó a su tratamiento.

"Me sentó y me dijo un montón de cosas que ahí mismo te das cuenta, decís: 'La con... de la lora, qué grande que está el guacho'", agregó.

"Me convencieron y me interné. Estuve curtiéndola en una clínica con gente que no conocía, que notaba que no tenía nada que ver con mi palo y todo eso también te lleva a darte cuenta de cómo te fuiste equivocando en el camino y decís no quiero eso", contó sobre su paso por un centro de salud.

"Estuve muy renegado de entrada, pero después me terminó haciendo bien. Estuve un mes. Fue un montón y a la vez también no tanto, porque hoy sigue estando y sigo luchando, y sigo en tratamiento para seguir mejorando", expuso.

"Viví con ansiedad. Me lo encontré de golpe a eso, pero por suerte tuve mi familia y gente muy linda al lado que me ayudó a que tomara decisiones para mejorar", recordó sobre sus momentos más oscuros.