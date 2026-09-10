Migue Granados abrió su panchería con salchichas importadas de EEUU y estilo vintage: cuánto cuesta cada combo

Migue Granados cumplió su sueño y abrirá hoy su propia panchería en Palermo , al estilo americano: cómo será Matt’s.

Migue Granados cumplió uno de sus proyectos personales y se lanzó al mundo gastronómico con la apertura de Matt’s , su propia panchería en Palermo. El conductor de OLGA se asoció con Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store y Luisa's y uno de los referentes de la cultura hamburguesera en Argentina, para darle forma a un espacio inspirado en las clásicas pancherías estadounidenses.

La propuesta gastronómica busca trasladar a Buenos Aires parte de la identidad de ciudades como Chicago, Nueva York, Detroit y Coney Island, reconocidas por su tradición alrededor del hot dog. El proyecto surgió de un sueño que Granados tenía desde hacía tiempo: crear un negocio vinculado con la cultura gastronómica estadounidense y ofrecer una experiencia diferente en Argentina.

Matt’s fue diseñado para recuperar la esencia de las históricas pancherías que marcaron tendencia en distintas ciudades de Estados Unidos. Para eso, el emprendimiento puso especial atención tanto en los ingredientes como en la ambientación del local.

Cómo es Matt’s, la panchería de Migue Granados

De acuerdo con la información publicada en la página web del emprendimiento, la propuesta gastronómica incluye "salchichas 100% de carne importadas de Estados Unidos, panes desarrollados especialmente para el proyecto, y recetas que respetan la esencia de cada estilo clásico americano".

La experiencia se completa con papas fritas, Coca-Cola de vidrio y una estética vintage que busca transportar a los clientes a las tradicionales pancherías norteamericanas. Entre los conceptos centrales del proyecto también aparece "una obsesión absoluta por el producto original". La identidad de Matt’s queda sintetizada en una frase que forma parte de la descripción oficial del emprendimiento: "No buscamos reinventar el hot dog. Buscamos representar su verdadera identidad".

El menú cuenta con diferentes variedades de hot dogs clásicos, a los que se pueden sumar distintos aderezos y toppings para personalizar cada preparación. Además, los clientes pueden elegir una guarnición para acompañar el pedido.

Dónde queda Matt’s, cuándo abre y cuáles son sus costos

La nueva panchería de Migue Granados está ubicada en Maure 1678, en la zona de Las Cañitas, Palermo. El espacio abrirá sus puertas al público este jueves 10 de septiembre, dando inicio oficialmente a una nueva etapa para el conductor de OLGA fuera de los medios.

Con Matt’s, Granados concretó una idea que tenía desde hacía tiempo y eligió hacerlo acompañado por Rodo Cámara, combinando el interés por la cultura estadounidense con una propuesta gastronómica enfocada en uno de sus clásicos más reconocidos: el hot dog.