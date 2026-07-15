La frase de Carmen Barbieri al compararse con su nuera Evelyn Botto que generó miles de críticas

Carmen Barbieri volvió a convertirse en tendencia luego de una entrevista en la que habló con entusiasmo sobre Evelyn Botto , la actual pareja de Federico Bal . La actriz y conductora no solo llenó de elogios a la locutora, sino que también lanzó una comparación que rápidamente generó repercusión en las redes sociales y despertó todo tipo de comentarios entre los usuarios.

En una charla con Marcelo Polino para Revista Caras , Barbieri se refirió al presente sentimental de su hijo y dejó en evidencia la buena relación que mantiene con su nuera. Durante la conversación, el periodista le comentó que había conocido recientemente a Evelyn Botto, lo que dio pie a una respuesta espontánea de la conductora. Sin dudarlo, Carmen expresó toda su admiración por la joven con una frase que no pasó inadvertida: “¿Viste lo que es Eve? Un personaje, soy yo morocha”, dijo entre risas, marcando el tono distendido de la entrevista.

Tras la comparación, la conductora profundizó sobre las cualidades que más valora de la pareja de Federico Bal . Según explicó, la personalidad y el talento de Evelyn fueron algunos de los aspectos que más la conquistaron desde que comenzaron a compartir momentos familiares: “Tiene mucha energía, es muy talentosa”, afirmó.

Además, destacó el perfil profesional de la locutora y remarcó el camino que construyó en los medios: “Es locutora, es bárbara”, señaló. Barbieri también aseguró que disfruta especialmente las conversaciones que mantiene con ella y dejó en claro que existe una excelente relación entre ambas: “Es genial hablar con ella”, expresó.

Cómo ve Carmen la relación entre Federico Bal y Evelyn Botto

Durante la entrevista, Carmen Barbieri también habló del presente amoroso de Federico Bal y aseguró que lo ve atravesando una etapa muy positiva junto a Evelyn: “Están bien los dos”, comentó al referirse a la pareja. Luego manifestó cuál es su principal deseo para el futuro sentimental de su hijo: “Quiero que mi hijo sea feliz, que sean felices los dos”, expresó con sinceridad. Finalmente, explicó cómo percibe el vínculo entre ambos desde el inicio de la relación y destacó la complicidad que mantienen: “Están pasando una época muy buena, se hablan todo el tiempo y eso queda claro”, concluyó.

La reacción de las redes sociales

La frase “Soy yo morocha” fue la que más repercusión generó entre los usuarios de las redes sociales. Muchos interpretaron el comentario como una simpática comparación, mientras que otros recordaron situaciones similares protagonizadas por la conductora. Entre las respuestas que circularon aparecieron mensajes como: “Ay no, dejala sin mochilas y no la compares”, escribió una internauta. Otro usuario recordó: “Carmen se ve en todas, de Sofía Aldrey decía lo mismo”. Como suele ocurrir con las declaraciones de Barbieri, sus palabras no tardaron en viralizarse y alimentaron el debate entre quienes siguen de cerca la vida de la familia Bal.

La promesa de Carmen Barbieri si Argentina gana el Mundial 2026

Además de sus declaraciones sobre Evelyn Botto, Carmen Barbieri volvió a captar la atención de sus seguidores por una publicación que realizó para apoyar a la Selección argentina en el Mundial 2026. La conductora compartió una fotografía luciendo un llamativo outfit repleto de brillos, imagen que rápidamente se hizo viral y despertó curiosidad entre sus seguidores. A raíz de la repercusión, fue contactada por el programa Primicias Ya (América), donde explicó el origen del look y sorprendió al revelar una promesa muy especial.

En diálogo con el programa, recordó cómo vivió cada uno de los partidos de la Selección y habló con humor sobre la imagen: “El sufrimiento, la esperanza que teníamos todos, lo que yo he llorado. Escuchame, todo lo que tengo puesto no es mío, ojalá tuviese todas esas piedras. Y además, sí, los pechos sí son míos”, lanzó entre risas.

Más adelante, reveló qué está dispuesta a hacer si el equipo dirigido por Lionel Scaloni logra conquistar un nuevo título mundial: “Como total tengo tan corto el pelo, si ganamos me tiño el pelo con la bandera. Total, ya el blanco lo tengo. Me falta teñirlo de celeste. Como el Dibu”, aseguró.