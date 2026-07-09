Evelyn Botto contó cuántos kilos bajó tras recibir una advertencia de salud.

La actriz y panelista compartió los nuevos hábitos que adoptó en su día a día y que le mejoraron la calidad de vida.

La panelista Evelyn Botto decidió abrirse con sus seguidores en redes sociales y contar detalles del proceso que la llevó a perder 15 kilos. En un video publicado en el perfil de su nutricionista, Fiorella Vitelli , la también actriz detalló los cambios que implementó en su vida y cómo el proceso fue mucho más allá de lo físico.

Botto explicó que la transformación comenzó cuando atravesó un problema de salud: durante un mes sufrió una fuerte acidez estomacal que la obligó a tomar antiácidos varias veces al día y le impedía dormir. “No podía más, me voy a morir”, le dijo a la profesional, quien la ayudó a encarar un cambio de hábitos.

La nutricionista le propuso a Evelyn Botto eliminar durante tres días el café, el azúcar, las harinas y las gaseosas, y empezar a tomar agua. Según contó la panelista, el efecto fue inmediato: “Me empecé a sentir bien”. A partir de ahí, sumó una serie de tips que, asegura, le cambiaron la vida y que sigue aplicando hasta hoy.

Entre los consejos que más la ayudaron, destacó la importancia de romper el ayuno con huevo en lugar de harinas o dulces, para evitar el pico de azúcar a la mañana. También aprendió a no exigirse de más: “No verlo como dieta, sino que lo que puedas hacer siempre va a estar bien. Lo primero que tiene que ingresar al cuerpo tiene que ser nutritivo, y después hacé lo que quieras”.

Botto remarcó que estos cambios le permitieron quitarle presión al proceso y adoptar una mirada más flexible sobre la alimentación: “No tengo que ser una cosa prolija, sino tratar de hacer las cosas un poquito mejor y cada cosita que sume va a estar bien”.

Una nueva forma de ver la vida

La actriz, que integra el ciclo Otro día perdido en las noches de eltrece, subrayó que el cambio no fue solo físico, sino también emocional. Relató que pudo hablar con su nutricionista desde la honestidad y el apoyo, y que la alimentación está profundamente ligada a lo emocional.

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En ese sentido, Evelyn Botto compartió una experiencia personal vinculada a su mamá fallecida, quien —según contó— se comunicó a través de otras personas y le hizo ver que solía tapar los problemas con comida.

Para quienes atraviesan situaciones similares, Botto dejó un mensaje claro: “Sin dudas es emocional la alimentación y en ella encontré la banca esa que necesitaba. No lo hagan solas, háganlo con alguien que les acompañe”. De esta manera, la actriz apostó por su salud y base de la disciplina que adoptó con su nueva dieta logró cambios que le han mejorado su calidad de vida. De esta manera, decidió compartir el mensaje con sus seguidores en redes sociales.