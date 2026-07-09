Flor Vigna y una producción de fotos al borde de la censura para alentar a la Selección Argentina.

A menos de un mes de sumarse a Only Fans , Flor Vigna volvió a impactar a sus seguidores con una nueva sesión de fotos hot. Esta vez, aprovechando el furor por el Mundial 2026 , la bailarina publicó una producción con un fuerte guiño a la Selección Argentina .

“Como ganó Argentina, para festejar voy a estar mandando contenido especial a quien se lo merezca”, escribió Vigna al presentar sus imágenes. En la primera foto, Flor posaba con un corpiño blanco y celeste con detalles dorados y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, acompañado por una cadena plateada. La joven lucía el pelo largo y de color rojo intenso, peinado suelto y con ondas.

En la segunda imagen, Flor Vigna utilizaba la misma camiseta de la Selección Argentina , con el escudo claramente visible y un fondo de paredes blancas y un aire acondicionado. En una de las fotos más jugadas de la sesión, Vigna posaba arrodillaba sobre una cama, rodeada de sábanas blancas que cubrían parcialmente su cuerpo. Su mano izquierda sostenía la sábana contra su pecho, mientras que la derecha descansaba sobre su cabeza, con los ojos entrecerrados y la expresión relajada.

Flor Vigna, conocida por su versatilidad artística y su capacidad para reinventarse, amplió nuevamente su horizonte profesional al abrir su propio espacio en la plataforma Only Fans. Después de destacarse como bailarina, cantante y boxeadora, la artista eligió este nuevo canal digital para compartir una faceta más personal y exclusiva con sus seguidores.

El anuncio de su incursión en Only Fans lo realizó a través de una publicación en redes sociales, acompañada de una producción fotográfica inspirada en la Selección Argentina. En las imágenes, Vigna luce un top deportivo celeste y blanco que lleva el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y tres estrellas doradas bordadas, junto a una prenda interior blanca. Su cabello rojo, su pose y la iluminación suave refuerzan el carácter artístico de la propuesta.

La nueva faceta en la carrera de Flor Vigna

En una de las fotos, Flor Vigna posa de pie, con las manos sobre el abdomen y la mirada dirigida fuera de cámara, en un entorno minimalista y con luz artificial. En otra imagen, se muestra recostada boca abajo sobre una cama con sábanas blancas, apoyando la cabeza en el brazo y mirando a cámara con expresión relajada.

En la presentación de su perfil, Vigna explicó que el objetivo de este nuevo espacio es brindar contenido exclusivo que no puede compartir en otras redes. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, expresó su intención de responder consultas y mantener una comunicación directa, privilegiando este canal sobre otras plataformas.

Para incentivar la suscripción, lanzó una oferta de bienvenida con un descuento del 50% durante el primer mes: quienes se unan antes del 19 de junio pagarán 4,99 dólares mensuales, frente al precio habitual de la membresía, que asciende a 9,98 dólares. En tono distendido, la artista mencionó el “descuentito para los primeros que entren”, en referencia a la promoción.

Vigna ya había probado este tipo de iniciativas en el pasado, como su participación en Divasplay, lo que evidencia su interés por explorar nuevos formatos de interacción y monetización digital. La decisión generó una rápida repercusión en redes sociales, donde los usuarios manifestaron opiniones diversas sobre su incursión en Only Fans.