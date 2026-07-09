Daniela Christiansson y el partido que se viene: Argentina vs Suiza: ¿por quién hinchará la esposa de Maxi López?

Si bien la esposa del ex futbolista es sueca de nacimiento, hace años vive en el país helvético y ha formado un lazo con esa nación.

Se viene el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 . Y por estas horas, Daniela Christiansson , la esposa de Maxi López , tiene el corazón dividido. Es que la modelo, nacida en Suecia pero instalada en tierra helvética, donde construyó su vida junto al exfutbolista argentino, contó en sus redes la mezcla de emociones que le genera el partido del próximo sábado 11 de julio.

“Se viene Argentina-Suiza, no lo puedo creer”, arrancó en un video que compartió en sus historias de Instagram, apenas se confirmó el cruce. La modelo hizo un balance de la jornada mundialista y no ocultó su felicidad por la clasificación del equipo europeo. “Qué partidos ayer, cuántas emociones. Estoy muy orgullosa de que pasó Suiza. Estoy tan contenta y extasiada por el partido de Argentina contra Suiza”, expresó.

Sin embargo, Daniela Christiansson reveló que probablemente se pierda el duelo en vivo por una razón de fuerza mayor: la diferencia horaria. “Igual no lo voy a ver porque se juega a las tres de la mañana de acá”, explicó desde Europa.

Lejos de inclinarse por alguno de los dos equipos, Daniela eligió la diplomacia y dejó una frase que resume su situación: “Qué emoción... bueno, vamos a ver. Que el mejor gane”, cerró. El partido la encuentra con afectos repartidos: aunque celebra cada logro del fútbol europeo, hace años que formó una familia con Maxi López, con quien tuvo a Lando, su hijo de seis meses, y su vida quedó ligada para siempre a la Argentina.

El exdelantero, por su parte, todavía no se refirió públicamente al cruce. Pero todo indica que también vivirá el sábado con emociones encontradas.

Los detalles del nuevo reality de Maxi López

Aprovechando el envión mediático que ha recibido su vida, Maxi López, quién decidió instalarse otra vez en la Argentina, va a apostar por un nuevo proyecto totalmente diferente y llamativo. Muy pronto se vendrá el estreno de su propio reality, El Anti 9, una serie documental donde se muestra tal como es, entre rutinas familiares, desafíos físicos y cambios de vida.

La mudanza junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos Elle y Lando marcó un nuevo comienzo en la vida del ex de Wanda Nara. El proyecto, dirigido por Jorge “El Negro” Luengo, promete mostrar desde adentro cómo es el día a día de Maxi. “El reality surge a raíz de eso, y del regreso al país junto a su familia”, explicó Luengo a Infobae. El foco está puesto en la transformación personal de Maxi, su decisión de recuperar su peso y apostar por una vida saludable, pero sin perder la cuota de humor que lo caracteriza. “El cambio de físico ya lo venía planeando”, detalló Luengo.

Respecto a cómo será difundido el proyecto, Jorge comentó: “Se van a publicar semana a semana un nuevo capítulo sobre la vida de Maxi nuevamente en Argentina”. La intriga sobre si Wanda formará parte del ciclo está instalada. “Es muy probable”, deslizó Luengo. El lanzamiento vino acompañado de un trailer que no tardó en circular y despertar la atención de los seguidores.