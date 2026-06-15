El gesto de Daniela Christiansson que alimentó los rumores de crisis con Maxi López

La modelo oriunda de Suiza compartió una historia de Instragram que alarmó a sus seguidores. Qué pasó.

Daniela Christiansson despertó un sinfín de rumores en torno a su presente con el exfutbolista Maxi López por un gesto que no pasó desapercibido en las redes sociales. Es que una historia de Instagram despertó un sinfín de hipótesis debido a que no indicaban su presencia en la Argentina.

Es que sus fotos la mostraban disfrutando de una pileta, donde puso en remojo sus pies, dando a entender que estaba presente en un clima de altas temperaturas que no condicen con el actual del territorio nacional, donde el frío no cesa.

Ante esta situación, los rumores se encendieron. Por esta publicación, se especuló sobre qué pasaría con la mudanza planificada para vivir con su familia en la Argentina. Lejos de un problema amoroso, la modelo contó que volvió por asuntos personales y laborales.

Pileta Daniela Cristiansson

“Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, dijo en sus redes sociales y confesó: “Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarme de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”, detalló Daniela, luego de las fotosdel lago con el Mont Blanc de fondo que generaron opinión en los seguidores.

Luego, para cerrar confesó: “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”.

Maxi López Daniela camiseta Argentina

En ese contexto, el exfutbolista el futbolista subió una foto antigua con su pareja donde lucieron una camiseta de la Selección Argentina de 1986. Al ver ese posteo, Daniela lo compartió y respondió: “I miss you” (“te extraño”).