Todo por la plata: la cifra millonaria que se disputan Fátima Florez y Norberto Marcos

Más allá de que hay tres propiedades en disputa, el productor también quiere los derechos intelectuales del show de la actriz.

A tres años de su separación, Fátima Flórez y Norberto Marcos continúan enfrentados en una disputa judicial que gira en torno a la división de bienes acumulados durante su extensa relación profesional y sentimental. Lejos de encontrar una solución definitiva, el conflicto sumó en las últimas horas nuevos detalles que volvieron a poner el foco sobre una negociación millonaria que sigue abierta y que tendrá una audiencia clave en los próximos días.

La información fue dada a conocer por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde aseguró que las diferencias entre ambas partes persisten y que la discusión involucra una importante cantidad de dinero, propiedades y derechos vinculados a la carrera artística de la humorista. Según trascendió, se trata de uno de los puntos más sensibles del proceso judicial que ambos mantienen desde hace varios años.

De acuerdo con lo informado, entre los bienes en disputa figuran tres propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, además de dinero en efectivo y otros activos. “Es mucho dinero el que está en juego si contamos tres casas, dinero en efectivo y lo que genera más conflicto: los derechos artísticos por los cuales pelea el productor”, explicó el comunicador al brindar detalles sobre el expediente.

Uno de los aspectos centrales del conflicto está relacionado con la distribución de los inmuebles. Según la versión difundida, Marcos habría solicitado quedarse con dos departamentos ubicados en el barrio porteño de Belgrano, mientras que el tercero quedaría para la capocómica. “De los tres departamentos, Norberto le ha pedido a la Justicia quedarse con los dos inmuebles del barrio de Belgrano y el restante quedaría para Fátima Flórez”, sostuvo el periodista.

Sin embargo, la controversia no se limita únicamente a las propiedades. El punto que genera mayor tensión entre las partes está vinculado a los derechos artísticos de la actriz e imitadora. Norberto considera que tuvo una participación decisiva en el desarrollo y consolidación de la carrera profesional de la intérprete, motivo por el cual busca que ese aporte sea contemplado dentro de cualquier acuerdo patrimonial que se alcance en el futuro.

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“Los derechos artísticos son el gran tema porque Norberto sostiene que debe ser retribuido porque él creó el fenómeno Fátima”, afirmó Etchegoyen durante su programa. Esa postura habría dificultado hasta ahora la posibilidad de cerrar una negociación definitiva, ya que se trata de un aspecto complejo y sensible para ambas partes.

Cuál es la suma que deber ser repartida en partes iguales

Otro dato que trascendió tiene que ver con una importante suma de dinero que también formaría parte de la división de bienes. Según los rumores que circulan alrededor del caso, existiría alrededor de un millón de dólares que debería repartirse entre ambos. No obstante, el propio periodista aclaró que ninguna de las partes confirmó oficialmente ese monto.

“Y por último el dinero que habría a repartir, que sería por un millón de dólares, se repartiría en cifras iguales. A mí no me confirman esa cifra ni Norberto ni Fátima, pero es el rumor que habría trascendido”, señaló Etchegoyen al referirse a una de las cifras que más llamó la atención en las últimas horas.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la audiencia prevista para esta semana, instancia que podría acercar posiciones o, por el contrario, profundizar un conflicto que lleva años sin resolución.