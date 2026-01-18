Mirtha Legrand le preguntó a Fátima Florez cómo era Javier Milei en la cama y su respuesta dejó mudos a todos

La humorista revivió su romance con el Presidente en La noche de Mirtha y lanzó una definición inesperada que generó risas, sorpresa y comentarios en la mesa.

La mesa de La noche de Mirtha volvió a ser escenario de un momento tan incómodo como memorable. Durante la charla con Fátima Florez, Mirtha Legrand recordó la cena en la que Javier Milei asistió al programa cuando recién comenzaba su relación con la actriz.

Fiel a su estilo frontal, la conductora fue más allá y lanzó una pregunta sin filtro sobre la intimidad del Presidente. Lejos de esquivar el tema, Florez respondió con una frase que desconcertó a todos y rápidamente se volvió uno de los momentos más virales del programa.

“Te voy a contar algo”, lanzó Fátima, generando expectativa en la mesa. Entre risas, reveló una situación tan insólita como íntima: “ Por debajo de la mesa nos tocábamos con los pies y pensábamos ‘nos estamos tocando en la mesa de Mirtha ’”, confesó, provocando carcajadas y sorpresa entre los presentes.

El mano a mano entre Mirtha Legrand y Fátima Florez

Lejos de esquivar el tema, la conductora fue por más y le consultó directamente cómo era el Presidente en la intimidad. Fátima respondió sin rodeos y con picardía: “Creo que las relaciones se construyen de a dos, hay un encuentro porque dos personas se eligen. Yo soy una persona muy fogosa, así que quien esté conmigo tiene que estar a la altura”, una frase que muchos interpretaron como un claro guiño a su experiencia con Milei.

La charla continuó con una pregunta inevitable: si se imaginaba retomando una relación con el mandatario. La respuesta fue sincera y reflexiva: “No es una frase hecha, pero estoy muy enfocada en mí. Hoy no podría estar con nadie, porque realmente tengo todas mis energías puestas en mí”.

Sin embargo, fiel a su estilo, la actriz dejó la puerta entreabierta y cerró con humor: “Es por enero y febrero, quién sabe, en marzo mi pensamiento puede cambiar”, despertando risas y aplausos en el estudio.

Pleómeica en plena grabación

La grabación de una nueva emisión de La Noche de Mirtha en Mar del Plata estuvo atravesada por un momento de tensión inesperado. En la antesala de la segunda mesaza del año, un contratiempo con una de las invitadas generó revuelo puertas adentro del programa.

Mirtha Legrand había convocado a todos los participantes para realizar el rodaje con antelación a la salida al aire por El Trece. Sin embargo, al momento de iniciar la grabación, la ausencia de Fátima Florez llamó la atención y encendió las alarmas en el equipo.

El episodio fue comentado al aire en Intrusos (América), donde detallaron la situación que se vivía en el lugar: "La están esperando, está la mesa puesta, los platos calientes y, siendo las 3 de la tarde, Fátima Florez aún no llegó".

Además, describieron el clima de apuro que se respiraba minutos antes de salir al aire: "En 15 minutos bajan a la mesa, con o sin Fátima".

Finalmente, todo indica que la humorista arribó a tiempo para sumarse a la grabación. Así lo dejó entrever Paula Varela, quien contó en su cuenta de Instagram que le comentó a la diva "que Javier Milei va a ir a verla al teatro el 27 de enero", dando a entender que el encuentro se concretó sin mayores inconvenientes.