Qué hizo Mirtha Legrand en Mar del Plata antes de su cumpleaños 99

Mirtha Legrand está lista para volver a la televisión con sus clásicos programas, pero durante el verano lo hará desde La Feliz donde disfruta de los días previos a su cumpleaños número 99.

La conductora arrancó la temporada con todo y lejos de vacacionar en Punta del Este como lo hace la gran mayoría de los famosos, eligió el Costa Galana para pasar sus días en Mar del Plata donde se pondrá al frente de la nueva temporada de La Noche de Mirtha a partir del sábado 10 de enero.

Lejos de descansar, la diva aprovecha su tiempo libre y la vitalidad que la caracteriza para disfrutar del encuentro con otros artistas, con el público y recorrer las obras de teatro. Una de las primeras en disfrutar fue la de Fátima Flórez en el Roxy donde fue ovacionada por los espectadores en una sala llena.

A días de cumplir 99 años, Mirtha sigue disfrutando de las noches marplatenses y asistió al concierto de Elena Roger en la sala Astor Piazzolla. Allí, como es habitual, deslumbró con un vestido rosa con un saco de encaje a tono y con micrófono en mano mostró la felicidad de disfrutar un espectáculo así.

Mirtha Legrand en Mar del Plata

A la única obra que la conductora le dijo que no en Mar del Plata es a "La cena de los tontos" que protagoniza Martín Bossi junto a Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez. Según trascendió, el teatro tiene una inmensa escalera sin accesibilidad para personas mayores o con movilidad reducida, motivo por el que Mirtha habría dicho de no asistir aunque puede que sorprenda.

La Chiqui festejará sus 99 años el próximo 23 de febrero y hará una fiesta montada en la mansión de Barrio Parque de su hija Marcela Tinayre.

Los invitados de Mirtha Legrand para su primer programa en Mar del Plata

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan a la pantalla de El Trece este fin de semana para inaugurar la temporada televisiva 2026 desde Mar del Plata. Con el regreso de sus ciclos históricos, ambas conductoras eligen abrir el año con invitados referentes del mundo de la música y el teatro, en sintonía con la vibrante cartelera marplatense.

El sábado 10 de enero, Mirtha recibirá en La noche de Mirtha, a las 21:30, a Lucía Galán y Joaquín Galán, el dúo Pimpinela, leyendas de la música romántica, junto a Soledad y Natalia Pastorutti, las hermanas que brillan en el folklore y han conquistado generaciones con su talento y carisma. La mesa promete anécdotas, canciones en vivo y un cruce de historias familiares y artísticas que reflejan la tradición y la vigencia de la música popular argentina.

El domingo 11 de enero será el turno de Juana, quien con Almorzando con Juana, a las 13:45, reunirá a protagonistas de la cartelera teatral y musical de La Feliz. Florencia Peña y Juan Ingaramo encabezan el elenco de “Pretty Woman”, la comedia musical que desembarcó con éxito en Mar del Plata, sumando romance y humor a la temporada. Martín Bossi y Laurita Fernández brillan en “La cena de los tontos”, una de las obras más aplaudidas del verano y punto de referencia para el público local y turista. Federico Cyrulnik, humorista y actor, aporta su experiencia en el stand up y la comedia, completando una mesa que anticipa historias de camarines, desafíos sobre el escenario y el pulso de la temporada alta.