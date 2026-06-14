Se conoció cómo está Bautista Cuiña tras la denuncia de Juana Tinelli: "Shock"

La denuncia por violencia de género que presentó Juana Tinelli contra su expareja, Bautista Cuiña , continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en los medios. Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió durante la madrugada del viernes en un boliche de Costanera, distintas voces cercanas a ambas partes comenzaron a aportar sus versiones sobre los hechos.

En ese contexto, Amalia Granata decidió referirse públicamente al caso y reveló cómo atraviesa el joven las horas posteriores a la denuncia. La panelista explicó que conoce a la familia del muchacho y sostuvo que el impacto mediático de la acusación fue muy fuerte para él y para su entorno más cercano. Según relató, el exnovio de la influencer no estaba preparado para enfrentar una exposición pública de semejante magnitud.

Durante una entrevista televisiva, la legisladora santafesina aseguró que Bautista se encuentra emocionalmente afectado por la situación. “ Yo le aconsejé que la denuncie, pero él no quiere . Él está en shock. Imagínense. Es una persona que no está en el medio. Se levantó hoy después de haber salido con sus amigos y se ve en todos los programas de televisión siendo acusado de golpeador”, expresó.

La parlamentaria también manifestó su respaldo hacia el joven y cuestionó las acusaciones en su contra. “No está bueno que acusen a tu hijo de golpeador cuando no lo es”, afirmó, dejando en claro cuál es la postura que mantiene frente al conflicto. Al mismo tiempo, señaló que la situación golpeó especialmente a la familia de Cuiña, que observa con preocupación el desarrollo del caso.

La exmodelo también contó cuál es la versión que le transmitieron los allegados al joven sobre lo ocurrido aquella noche. Según explicó, el episodio habría comenzado con una discusión verbal entre ambos en el interior del boliche. “Él tuvo un intercambio de palabras con ella, ella lo rasguña y él decide irse. Se entera esta mañana de todo lo que pasó después”, aseguró la panelista al aire de Intrusos.

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Mientras tanto, la causa sigue su curso en la Justicia, que deberá analizar los testimonios, pruebas y elementos incorporados al expediente para esclarecer los hechos denunciados. Hasta el momento, no existe una resolución sobre el caso y las distintas versiones continúan enfrentadas. Por esa razón, tanto el entorno de Juana Tinelli como el de Bautista Cuiña aguardan los próximos pasos de la investigación.

La reacción de Marcelo Tinelli cuando se enteró de la denuncia

La repercusión del conflicto también alcanzó a Marcelo Tinelli, quien se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026. Según contó la periodista Paula Varela, el conductor se enteró de la situación a la distancia. “No tengo idea de qué me estás hablando, me estoy enterando por vos”, habría respondido inicialmente cuando fue consultado sobre la denuncia que involucraba a su hija.

Más tarde, el presentador logró comunicarse con Juana y recibió tranquilidad por parte de la joven. “Papi, tranquilo. Estoy bien. Después hablamos”, fue el mensaje que, según trascendió, le envió la hija del animador. Con la investigación aún en marcha y sin definiciones judiciales, el caso continúa generando repercusiones públicas mientras ambas partes esperan que la Justicia determine qué fue lo que realmente sucedió aquella madrugada.