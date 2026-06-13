La mamá de Bautista Cuiña rompió el silencio tras la denuncia de Juana Tinelli por violencia de género

La mujer aseguró que su hijo se quedó al margen de la situación y que, en realidad, él fue el agredido por la influencer.

La polémica entre Juana Tinelli y Bautista Cuiña sumó un nuevo capítulo luego de que Julieta Cuiña , madre del joven, decidiera hablar públicamente sobre el episodio ocurrido durante la madrugada en un boliche de la Costanera. En declaraciones televisivas, la mujer respaldó la versión de su hijo y se refirió a la denuncia por violencia de género que derivó en la intervención de la Justicia.

Julieta aseguró que pudo conversar con Bautista después de los hechos y sostuvo que el conflicto comenzó cuando Juana llegó al lugar acompañada por otro joven. “Sí, lo que pasó es lo que ustedes están contando. Mi hijo y sus amigos compraron una mesa en el boliche . Vino Juana con un chico. Vino muy tarde”, afirmó al reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Según su relato, la presencia de la hija de Marcelo Tinelli en la mesa habría generado incomodidad entre los amigos de Bautista. “Lo que hizo fue estar con este chico, en forma cariñosa, besándose en la mesa de Bautista . Entonces se empezaron a sentir incómodos”, expresó. De acuerdo con la madre del influencer, los integrantes del grupo consideraron inapropiada la situación y le pidieron que interviniera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2065554741732761852&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Ella lo rasguña a él": tras la denuncia por violencia de género de Juana Tinelli, la diputada Amalia Granata salió en defensa de Bautista Cuiña, afirmó que tenían "una relación tóxica", y afirmó que ella tiene "problemas psiquiátricos".

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En ese contexto, Julieta explicó que su hijo habría intentado resolver la situación de manera pacífica. “Le dijeron a Bautista, por favor, que se vaya de esta mesa. Porque ella no tenía ninguna mesa. Y no tenía por qué estar delante de ellos demostrando nada, y menos delante de un exnovio”, sostuvo. A partir de allí, según su versión, comenzó la discusión que terminó desencadenando el escándalo.

La mujer relató que el joven le pidió a la creadora de contenido que abandonara el sector y que, a partir de ese momento, se produjo el enfrentamiento. “Entonces Bautista le dijo: ‘Juana, por favor, te pido que te vayas de la mesa’. Bueno, y ahí empezó todo. Ahí empezaron los manotazos de ella hacia él”, declaró. Además, aseguró que su hijo evitó reaccionar y trató de mantenerse al margen de la situación.

“Como Bautista ya sabe y la conoce a Juana, cómo reacciona, lo único que hizo fue ponerse detrás de sus amigos”, afirmó la señora, quien remarcó que esa versión coincidiría con testimonios recogidos por el establecimiento. “Él no hizo absolutamente nada”, agregó en defensa del comportamiento que, según ella, tuvo su hijo durante el incidente.

Qué dijo Julieta sobre la relación que tenían con Juana Tinelli

Más allá de la controversia judicial, la madre de Bautista también recordó el vínculo afectivo que existió entre su familia y Juana durante la relación de la pareja. “Nosotros la quisimos como una hija. Y la tratamos como parte de nuestra familia”, señaló. Incluso contó que compartieron viajes y numerosos momentos familiares, lo que habría fortalecido el cariño que sentían por ella.

Finalmente, Julieta se refirió a las consecuencias físicas que, según sostiene, sufrió Bautista tras el episodio. “Esa fue la situación. Bautista quedó rasguñado, como ustedes mostraron. En la frente, en el cuello”, concluyó. Mientras tanto, la causa continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar qué ocurrió realmente durante aquella madrugada y evaluar las distintas versiones presentadas por las partes involucradas.