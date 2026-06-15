La profunda reflexión de Martín Bossi sobre ser padre en tiempos de violencia

El reconocido humorista habló ante la prensa sobre el deseo de ser padre. El deseo que tiene para ser padre.

Martín Bossi abrió su corazón y tocó sus lugares más profundos en una entrevista que brindó durante un diálogo especial con el programa televisivo Intratables, donde se hizo preguntas y respondió por un caso especial: el deseo de ser padre en su vida.

Frente a la mirada de la periodista Susana Roccasalvo , contó que esa pregunta da vuelta en su cabeza y es un deseo que genera distintas preguntas en su mente.

En la entrevista, el reconocido humorista contó: “Siempre vale la pena ser padre, siempre vale la pena. Pero el cuestionamiento es muy grande”. Luego de esa afirmación la conductora del programa le preguntó sobre la posibilidad de tener un hijo con una amiga cercana que también tiene el mismo deseo.

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“Para mí, cualquier forma de paternidad, cualquiera, es un acto de amor. Cualquiera. Hay muchas formas hoy", contó el artista. "En mi caso, yo prefiero tenerlo con un amor desbordante que llegue a mi vida y que eso me lleve a la paternidad. De esa manera yo accedería. Si pierdo la cabeza, accedería", dijo.

“Si soy consciente... Es que uno cuando toma conciencia de traer un hijo a este mundo hoy con el nivel de violencia y locura que hay, uno se hace preguntas, ¿eh?”, sumó en su explicación.

Por otra parte, Bossi no esquivó al presente de la sociedad en el mundo: “Hay que traer un hijo para que te lo agarre un algoritmo y te lo haga pedazos, para que tenga que ver lo que pasa con nuestra cultura, lo que pasa en el mundo, porque a ver, no nos podemos hacer los boludos”.

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“Siempre la respuesta es sí, pero me cuestiono mucho", dijo sobre sus pensamientos.