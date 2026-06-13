Repudio en San Martín de los Andes: un médico del hospital fue agredido por un paciente

Autoridades del Hospital Dr. Ramón Carrillo expresaron su rechazo ante la agresión que sufrió un profesional en la Guardia de Emergencias.

Repudio en San Martín de los Andes: un trabajador del hospital fue agredido por un paciente

Un nuevo episodio de violencia contra trabajadores de la salud generó preocupación en la región. Esta vez ocurrió en San Martín de los Andes, donde un empleado fue agredido mientras cumplía sus funciones. Desde la institución expresaron su repudio y remarcaron que este tipo de situaciones no deben naturalizarse.

El hecho ocurrió el jueves en el Hospital Dr. Ramón Carrillo y afectó a un trabajador de la Guardia de Emergencias. Fuentes oficiales consultadas por LM Neuquén informaron que el comunicado de repudio fue como consecuencia de un episodio que se produjo cuando un paciente , que esperaba ser atendido, se acercó a un médico y le propinó varios golpes. Tuvo que intervenir otro profesional de la salud para evitar una mayor agresión. El médico tuvo que ser atendido por sus colegas.

Luego del episodio, el Hospital Dr. Ramón Carrillo difundió un comunicado oficial en el que expresó su r echazo a cualquier tipo de violencia contra el personal de salud. Además, manifestó su solidaridad con el trabajador afectado y con todo el equipo de la Guardia de Emergencias.

Desde la institución señalaron que este tipo de situaciones no sólo afecta a quien recibe la agresión, sino que también repercute en el funcionamiento del servicio y en la atención de los pacientes. Además, destacaron la tarea del personal sanitario y remarcaron la importancia de garantizar espacios de trabajo seguros y libres de violencia.

agresion hospital sanma (1)

“Expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier tipo de violencia, ya sea física o verbal”, indicaron desde el hospital, y agregaron que “bajo ninguna circunstancia una agresión hacia quienes trabajan día a día para cuidar la salud de nuestra comunidad puede ser justificada ni aceptada”.

Por último, realizaron un llamado a fortalecer el respeto y la convivencia dentro de los espacios de atención médica. “Quienes trabajamos en salud somos personas, con emociones y límites, al igual que quienes reciben nuestra asistencia”, expresaron, y reafirmaron su compromiso con un entorno seguro tanto para trabajadores como para pacientes.

"Invitamos a que esta situación motive una reflexión profunda, tanto en el ámbito familiar como laboral y social, sobre la importancia de la empatía, el respeto y el cuidado mutuo como valores fundamentales para la convivencia", concluye el mensaje.

Un proyecto busca sancionar las agresiones

El hecho ocurrido se suma a una problemática que viene generando preocupación dentro del sistema sanitario neuquino. En este contexto, el gobernador Rolando Figueroa presentó en marzo un proyecto de ley para crear un plan de protección de trabajadores del sistema de salud, con el objetivo de prevenir, acompañar y sancionar situaciones de violencia dentro de los establecimientos sanitarios.

La iniciativa contempla la posibilidad de aplicar sanciones a quienes agredan al personal de salud, con multas económicas y arrestos de hasta 30 días en los casos más graves. Además, incluye acciones de prevención y protección para quienes desempeñan tareas en hospitales.

Guardia de emergencias del Hospital Heller

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la propuesta busca garantizar condiciones seguras de trabajo para quienes forman parte del sistema sanitario y evitar que las agresiones físicas, verbales o psicológicas se vuelvan situaciones habituales dentro de los espacios de atención.