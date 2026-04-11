Murió un hombre al llegar al hospital tras un intento de ahorcamiento en una celda

El hecho ocurrió en la tarde de este sábado en dependencias de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes. Qué se sabe.

Murió un detenido en San Martín de los Andes tras un intento de suicidio.

Un hombre murió en la tarde de este sábado en el hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, como consecuencia de un intento de ahorcamiento en unas de las celdas de Comisaría 23 de esa localidad, donde se encontraba demorado.

Desde el Ministerio Público Fiscal ( MPF ) confirmaron el deceso del hombre de 49 años en horas de esta tarde y el inicio de una investigación por la muerte de detenido en la Comisaría 23 de esa localidad cordillerana.

La investigación está a cargo del fiscal Hernán Scordo, quien dispuso aplicar el “Protocolo de Minnesota”, que es para casos en los que mueren personas que están bajo custodia. El fiscal también requirió que la Policía Federal lleve adelante la investigación.

De acuerdo a la información preliminar, recolectada durante la presente jornada por el MPF, el hombre de 49 años fue hallado alrededor de las 16.10 en el calabozo por personal de la Policía provincial. Efectivos de esa dependencia habían ido al sector para entrevistarlo y fue ahí cuando advirtieron que el detenido “habría intentado suicidarse”.

E inmediatamente fue asistido por los efectivos mediante maniobras de RCP y luego por personal médico del SIEN, que lo trasladó hacia el hospital local, donde falleció alrededor de las 17.

SMA _FedericoSoto Hospital de San Martin de los Andes Ramon Carrilo (2) Federico Soto

Autopsia e investigación

El fiscal del caso dispuso que el cuerpo sea trasladado hacia la capital neuquina con el fin de realizarle la autopsia en el Cuerpo Médico Forense en la Ciudad Judicial.

Fuentes oficiales indicaron que la víctima había sido detenida por orden del Ministerio Público Fiscal al mediodía del sábado, “luego de que se denunciara un hecho en contexto de violencia de género” y en el que se lo señaló como presunto responsable de iniciar un incendio en una vivienda en San Martín de los Andes.