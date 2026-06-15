Qué pasará con Andrea Del Boca tras la fuerte caída en Gran Hermano

La actriz se cayó en el reality y tuvo que ser asistida por sus compañeros. Qué pasó.

Una vez más, Andrea del Boca generó una fuerte preocupación en los habitantes de la casa de Gran Hermano por un accidente en el que terminó tendida en el suelo, en una maniobra similar a la anterior caída que había sufrido hace semanas y por la cual tuvo que salir para recibir atención médica.

Al ver la caída, y segundos previos a que la transmisión oficial se corte ante lo sucedido, los participantes Juanicar , Charlotte y Cola fueron a asistirla rápidamente. Minutos más tarde, descansando en el interior del living, la actríz le bajó la espuma a la caída y esbozó en su relato: “Yo bailo igual, renga o en silla de ruedas”.

En esta oportunidad el accidente no precisó que tenga que salir del domicilio para realizar estudios. Al parecer, esta situación que sorprendió en la casa, fue motivado por el uso de ojotas que se habrían trabado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuliGoonz/status/2066283776582250773&partner=&hide_thread=false Se volvió a caer andrea LPM #GranHermano pic.twitter.com/TgDzYPQQ9x — Julián (@JuliGoonz) June 14, 2026

Filtran quién ganaría Gran Hermano: Generación Dorada

Gran Hermano: Generación Dorada, éxito en la pantalla de Telefe, tuvo este lunes la eliminación de Brian Sarmiento en medio de un mano a mano polémico con Franco Zunino.

Previo a la eliminación, Alejandro Castelo, conductor de streaming de Jotax, reveló un dato que dejó a todos los seguidores del programa sorprendidos. Se trata del nombre del ganador de esta edición que, según él, ya estaría decidido.

El periodista señaló que una serie que todavía no empezó a grabarse habría condicionado el final de la competencia, ya que tendría como protagonista a Andrea Del Boca y a Manuel Íbero, el exnovio de Zoe Bogach.

La información llegó a Castelo por una persona que formó parte de Kuarzo Entertainment y muestra lo que muchos televidentes notaron en el último tiempo. En los programas satélites del reality, se habría intensificado el trabajo de elevar la imagen tanto de Andrea como de Manuel. El elenco lo completaría Anna Del Boca.

Por ahora, ni Telefe ni los involucrados salieron a desmentir las acusaciones. Santiago del Moro tampoco fue mencionado como parte del acuerdo, y Castelo aclaró que no quedó claro si el conductor estaría al tanto del supuesto fraude.

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¿Qué dijo Santiago del Moro sobre los rumores de fraude en Gran Hermano Generación Dorada?

Al ver esto, el conductor de Gran Hermano: Generación Dorada decidió compartir el fragmento del ciclo en su cuenta oficial de X y escribió: "Esto es mentira además de un delirio".

Pero eso no fue todo, ya que Santiago del Moro también aclaró por qué salió a desmentir las versiones: "Solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse".