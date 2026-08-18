La polémica actitud de Lali Espósito durante la grabación de la serie de Moria Casán.

A pocos días del estreno de la serie de Netflix que relata la vida de Moria Casán , el periodista Marcelo Polino sorprendió al contar una situación inesperada que se dio con Lali Espósito durante la grabación de la última escena de la mencionada biopic.

Según relató el comunicador, la cantante de pop decidió mantenerse apartada del grupo de amigos de la diva, y el conductor deslizó que el motivo tendría que ver con las diferencias que existen entre ambos.

Marcelo Polino , quien está al frente de La Mañana con Moria mientras reemplaza temporalmente a La One, aprovechó el ciclo para compartir detalles del rodaje de la serie del momento. Recordó el día en que convocaron a los amigos más cercanos de la conductora para filmar una escena especial: el festejo por los 80 años de la diva.

La secuencia corresponde al último capítulo de la serie y reunió a buena parte de la llamada "mesa chica" de Moria. Sin embargo, hubo una ausencia que llamó la atención de Polino: "Igual, en el último capítulo, Moria nos invita a un grupo de amigos, la mesa chica, y todos estuvimos en un lugar, todos esos amigos, menos una persona que decidió no estar con nosotros", arrancó contando.

El conductor detalló que, antes de la grabación, el grupo compartió un rato de espera juntos: "Estábamos los que somos más amigos de toda la vida charlando, tomando. Había un lugar con sándwiches, bebidas, todo divino", recordó. Entre los convocados mencionó a Elizabeth "la Negra" Vernaci, Vicky y Stefy Xipolitakis y Barbie Simons, entre otras figuras cercanas a la diva. Pese a estar en el mismo lugar, una de las invitadas eligió no sumarse al resto: "Había una persona que estaba en otra habitación del palacio que no se quiso juntar con nosotros", lanzó Polino, generando intriga antes de dar el nombre.

Finalmente, reveló que se trataba de Lali Espósito y vinculó la situación con las diferencias que arrastran desde hace tiempo: "Conmigo tiene pica. Lali Espósito no se quiso juntar con nosotros", aseguró al aire, y agregó: "Lali estuvo en un lugar y nosotros, todos los amigos, estuvimos en otro".

Los rumores de distancia entre Lali Espósito y Moria Casán

La confesión de Marcelo Polino se suma a los rumores que circulan hace algunos días sobre una supuesta distancia entre Moria Casán y Lali Espósito, pese a la buena relación que ambas mostraron públicamente, incluso después de que la diva participara de los shows de la cantante en Vélez para interpretar juntas "¿Quiénes son?".

Las especulaciones crecieron después de que Lali no asistiera al evento de estreno de la serie, lo que alimentó versiones sobre un supuesto malestar de la cantante por comentarios que Moria habría hecho públicamente sobre su casamiento con Pedro Rosemblat.

Ante esas versiones, Moria Casán salió a aclarar que entre ellas no hay ningún conflicto, y Lali también tuvo un gesto hacia la diva al compartir en sus redes una historia promocionando la biopic.