Moria Casán habló de la ausencia de Lali en el estreno de la serie: ¿no le gustó el faltazo?

La presentación de la serie biográfica de Moria Casán en el teatro Lola Membrives tuvo una ausencia que rápidamente llamó la atención. Lali Espósito no estuvo entre los invitados al evento organizado en el marco del lanzamiento de la producción de Netflix , una situación que generó especulaciones sobre un posible enfrentamiento entre ambas artistas.

Ante las versiones que comenzaron a circular, Moria Casán decidió aclarar cuál es actualmente su vínculo con Lali Espósito y negó que exista algún conflicto personal entre ellas. La One se refirió al tema durante una entrevista con El Ejército de la Mañana , el programa de Bondi Live, donde explicó que no tuvo participación en la organización de la presentación.

La conductora de La Mañana de Moria fue consultada directamente por la ausencia de la cantante y remarcó que la selección de invitados no dependió de ella. “De Lali no sé nada, de invitar a la gente se ocupa Netflix”, afirmó Moria, al despejar cualquier sospecha sobre una eventual decisión personal de dejar afuera a Espósito.

La actriz también hizo referencia al vínculo que mantiene con la cantante y diferenció la relación personal de la pertenencia al círculo más cercano que la acompañó durante la presentación: “No estaba Lali, pero porque no era de mi círculo familiar. De ella soy conocida y tengo la mejor. Participó en un podcast mío, después me invito a hacer algo con ella e hice todo lo que pude”, agregó. De esta manera, Moria dejó en claro que, aunque no considera a Lali parte de su círculo familiar, conserva una buena relación con ella y recordó algunas de las ocasiones en las que compartieron proyectos.

Qué dijo Moria sobre su relación actual con Lali

Lejos de alimentar las especulaciones, Casán aseguró que la ausencia de Espósito ni siquiera había sido advertida por ella durante el encuentro. Además, contó que recientemente tuvo contacto con la artista, un dato que utilizó para reforzar su postura de que no existe una pelea entre ambas: “Ni me di cuenta que no estaba Lali. Hace poco me llamó para contarme algunas cositas. Siento que no es nada personal conmigo. Son modos, no tengo ningún problema con eso”.

Con estas declaraciones, Moria Casán buscó ponerle punto final a los rumores de distanciamiento con Lali Espósito y explicó que la ausencia de la cantante en el lanzamiento de su serie biográfica no respondió, al menos según su versión, a una decisión vinculada con la relación entre ambas. La situación había despertado comentarios debido a la cercanía que las dos figuras demostraron en distintos momentos. Sin embargo, las palabras de Moria apuntaron a desactivar cualquier interpretación de conflicto y remarcaron que actualmente mantienen un vínculo cordial.