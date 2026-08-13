Pato Galmarini y Moria Casán se casarían en un lugar muy particular de Argentina: qué aprobación esperan

En medio de la vorágine por el estreno de la serie, Pato Galmarini, contó detalles de un posible casamiento con Moria Casán y sorprendió con su sueño.

La presentación de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán , tuvo un momento inesperado cuando Pato Galmarini habló sobre su relación con “La One” y reveló un particular deseo para el futuro de la pareja. El político estuvo presente en la premiere realizada en el Teatro Lola Membrives y, durante una entrevista, contó cómo imagina una eventual boda.

En diálogo con Ya fue todo , de Jotax Digital, Galmarini se refirió primero a una conversación privada que mantuvo recientemente con Moria Casán acerca de la serie. Para él, la producción trasciende el mundo del espectáculo y representa una parte de la identidad del país: "Yo le digo a Moria que con la serie, que no es el final de su vida, es parte de la historia argentina. No del cine ni del espectáculo o el teatro, de la historia argentina".

Pero la charla tomó otro rumbo cuando le preguntaron directamente por la posibilidad de que ambos formalicen su relación y pasen por el altar. Lejos de esquivar la pregunta, Pato Galmarini sorprendió al revelar el lugar en el que le gustaría celebrar el casamiento : nada menos que La Bombonera , el estadio de Boca Juniors: "Estoy esperando, Riquelme no me llama", expresó entre risas, en referencia al presidente del club xeneize.

El particular casamiento que imagina Pato Galmarini

El sueño del político, según contó, incluso estuvo cerca de recibir una respuesta positiva. Galmarini aseguró que recibió una propuesta vinculada al estadio, aunque todavía no se concretó: "El vicepresidente me dijo que me conseguía la cancha, pero por ahora nada. Moria ya está dispuesta", explicó sobre la posibilidad de realizar allí la celebración.

Además, imaginó cómo sería la escena si finalmente el casamiento se lleva adelante en el mítico estadio de Boca. "Yo con la camiseta de Boca y Moria creo que también. Todo de Boca, con la 12, por favor, gritando 'Moria corazón'", fantaseó.

Así fue la premiere de la serie de Moria Casán

La aparición de Pato Galmarini se produjo durante la presentación especial de Moria, la nueva producción argentina de Netflix, que tuvo su premiere este martes en el Teatro Lola Membrives. La serie tendrá su estreno global mañana, viernes 14 de agosto, en la plataforma. Moria Casán llegó acompañada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices encargadas de interpretarla en diferentes etapas de su vida. También participaron el creador y director Javier Van de Couter y el equipo de About Entertainment.

La premiere reunió a numerosas figuras del espectáculo y el entretenimiento argentino, entre ellas Guillermina Valdés, Nito Artaza, Flor de la V, Marley, Cande Vetrano, Evangelina Anderson, Belén Francese, Marixa Balli y Romina Gaetani. La ficción recorre la transformación de Moria desde sus comienzos como vedette hasta convertirse en un ícono de la cultura popular argentina.

A través de distintas etapas, busca mostrar tanto el personaje público como la mujer detrás del mito, en una historia que combina espectáculo, intimidad y transgresión. A sus 80 años, Moria Casán abre las puertas de su propia ficción y deja que tres reconocidas actrices reconstruyan distintas versiones de una trayectoria que excede al cine, el teatro y la televisión.