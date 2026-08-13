El nuevo proyecto de Majo Riera, la madre de Lali Espósito: la veremos en una faceta desconocida

La madre de la reconocida artista lanzará su propio proyecto. De qué se trata, quiénes estarán y cuándo se estrena.

Esta vez Majo Riera , la madre de Lali Espósito , dará el paso propio por fuera del éxito que tiene su hija en el mundo artístico y del cual ella también es responsable. Salió de la sombra de la artista, y comenzará una carrera artística en los medios encabezando un importante ciclo que reunirá artistas de renombres.

Tendrá una nueva misión: encabezar un programa de entrevistas donde tendrá el rol de entrevistar el lado b de los artistas. El detrás de escena del éxito que tienen muchos artistas reconocidos en el país.

Se trata del ciclo Bien de familia , donde entrevistará a las madres de los cantantes más famosos del país. Abrirán su corazón y contarán detalles de cómo es tener el rol de madre en medio del éxito y cómo acompañar a la persona detrás de un artista exitoso.

"Hace 20 años que acompaño a mi hija en su carrera"



La mamá de Lali Espósito, Majo Riera, anunció que el 27 de agosto se estrena Bien de familia, una serie de entrevistas a las madres de artistas como Duki, Emilia Mernes, Milo J y Nicki Nicole.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/YHgvRDHyTu — Corta (@somoscorta) August 11, 2026

Cuándo estará disponible

Según se conoció, el 27 de agosto estará disponible por Flow.

Quiénes serían los primeros invitados

Estará la propia madre de Lali, compartiendo con sus pares de figuras como Duki, Emilia Mernes, Milo J, Nicki Nicole y Tiago PZK, sumado a Marlene, esposa de Ricardo Montaner y que es madre de Mau y Ricky.

Qué dijo Riera sobre el ciclo

“Hace 20 años que acompaño a mi hija en su carrera. Un día alguien me dijo: ‘Dejá que te vea el seguidor’. Y ahí entendí lo invisible que era mi trabajo”, contó en el video en el que promocionó el producto.

“Entonces, me pregunté si otras sentían lo mismo. Salí a buscarlas. Detrás de cada artista, encontré historias de trabajo. De manos que sostienen y abrazan. Porque hay cosas que no se pueden transferir, ni vender, ni imitar", dijo sobre la iniciativa de la propuesta.

Lali lanzó un nuevo River

"La fiesta del pop vuelve al Monumental", dijo y luego agregó en el anuncio: "Lo escribo y no lo creo. ¡Pero es que ustedes no paran de llamar al demonio! El 26 de Septiembre saben dónde estoy".