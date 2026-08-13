El nuevo proyecto de Majo Riera, la madre de Lali Espósito: la veremos en una faceta desconocida
La madre de la reconocida artista lanzará su propio proyecto. De qué se trata, quiénes estarán y cuándo se estrena.
Esta vez Majo Riera, la madre de Lali Espósito, dará el paso propio por fuera del éxito que tiene su hija en el mundo artístico y del cual ella también es responsable. Salió de la sombra de la artista, y comenzará una carrera artística en los medios encabezando un importante ciclo que reunirá artistas de renombres.
Tendrá una nueva misión: encabezar un programa de entrevistas donde tendrá el rol de entrevistar el lado b de los artistas. El detrás de escena del éxito que tienen muchos artistas reconocidos en el país.
Cómo será el programa
Se trata del ciclo Bien de familia, donde entrevistará a las madres de los cantantes más famosos del país. Abrirán su corazón y contarán detalles de cómo es tener el rol de madre en medio del éxito y cómo acompañar a la persona detrás de un artista exitoso.
Cuándo estará disponible
Según se conoció, el 27 de agosto estará disponible por Flow.
Quiénes serían los primeros invitados
Estará la propia madre de Lali, compartiendo con sus pares de figuras como Duki, Emilia Mernes, Milo J, Nicki Nicole y Tiago PZK, sumado a Marlene, esposa de Ricardo Montaner y que es madre de Mau y Ricky.
Qué dijo Riera sobre el ciclo
“Hace 20 años que acompaño a mi hija en su carrera. Un día alguien me dijo: ‘Dejá que te vea el seguidor’. Y ahí entendí lo invisible que era mi trabajo”, contó en el video en el que promocionó el producto.
“Entonces, me pregunté si otras sentían lo mismo. Salí a buscarlas. Detrás de cada artista, encontré historias de trabajo. De manos que sostienen y abrazan. Porque hay cosas que no se pueden transferir, ni vender, ni imitar", dijo sobre la iniciativa de la propuesta.
Lali lanzó un nuevo River
"La fiesta del pop vuelve al Monumental", dijo y luego agregó en el anuncio: "Lo escribo y no lo creo. ¡Pero es que ustedes no paran de llamar al demonio! El 26 de Septiembre saben dónde estoy".
Te puede interesar...
Leé más
Marcelo Tinelli visitó Vorterix y habló de su rivalidad con Mario Pergolini, el dueño del canal
Lolo Poggio se puso de novia con el ex de Daniela Celis, un ex Gran Hermano
Úrsula Corberó cumplió años y festejó con una foto de su hijo Dante
-
TAGS
- Majo Riera
- Lali Espósito
- LMNS
Noticias relacionadas