Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, firmó con Sony Music: cómo es su voz que promete éxitos

Muna Pauls , la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls , atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística. La joven, que desde hace años apuesta por la música y comparte en redes sociales distintos momentos vinculados con su pasión, anunció una noticia que representa un gran salto profesional: firmó contrato con Sony Music y 5020 Studios.

La confirmación llegó a través de sus redes sociales , donde Muna decidió compartir con sus seguidores la emoción que le provoca haber alcanzado una meta que comenzó a imaginar desde que era una niña: "Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar: firmé con Sony Music y 5020 studios", escribió en su cuenta de Instagram, junto con un video en el que recuperó imágenes de su infancia y de sus primeros acercamientos a la música.

La artista reconoció que todavía le resulta difícil dimensionar lo que está viviendo. "Y qué raro se siente escribirlo. Porque esto, antes de ser un hecho, fue un sueño. Uno de esos que decís en voz alta tantas veces, que empiezan a parecer imposibles de tanto quererlos", expresó.

Muna Pauls recordó sus primeros pasos en la música

En su publicación, Muna Pauls también miró hacia atrás y recordó a aquella niña que comenzó a cantar en soledad, sin imaginar que años después llegaría a firmar con una de las compañías discográficas más importantes: "Fue el sueño de una Muna chiquita. Que cantaba sola en su cuarto. Inventaba canciones. Imaginaba escenarios", recordó sobre aquella etapa de su infancia.

La joven también destacó el recorrido personal que tuvo que atravesar para llegar a este momento. "Una Muna que insistió, se frustró, lloró, se ilusionó y volvió a empezar. Y hoy, me es imposible no pensar en ella y emocionarme", agregó.

En el video que acompañó el anuncio se puede ver a Muna de pequeña cantando, una elección que le permitió poner en perspectiva todo el camino recorrido hasta alcanzar esta nueva oportunidad: "Quiero correr a contarle que lo logró. Que todo lo que imaginó alguna vez, hoy es posible. Y decirle que siga soñando. Que esto no es el final del sueño", sostuvo.

Una nueva etapa para la hija de Agustina Cherri

Muna Pauls lleva varios años desarrollando su faceta musical. A través de las redes sociales mostró diferentes interpretaciones y fue construyendo una comunidad que destaca su voz y su sensibilidad artística. Además del canto, se perfeccionó en distintos instrumentos, entre ellos la guitarra y el piano. La joven también cuenta con una fuerte tradición artística familiar, aunque fue construyendo su propio camino dentro de la música y demostrando constancia para desarrollar su talento.

Después de agradecer a quienes la acompañaron durante el proceso, Muna cerró su publicación con una frase que resume el comienzo de esta nueva etapa: "Gracias a cada uno de los que fueron parte de este camino. Esto recién empieza". Con la firma con Sony Music y 5020 Studios, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls concretó uno de sus grandes objetivos y se prepara para darle un nuevo impulso a su carrera musical.